Susana Alejandro, presidenta de Saica: "Si no resolvemos la saturación de la red eléctrica, habrá industrias que cerrarán"

Susana Alejandro Balet (Zaragoza, 1970) lleva dos años sentada en el despacho desde el que se dirige la mayor empresa de capital aragonés, cuando tomó el relevo de su hermano Ramón. No ha llegado hasta allí de repente. Lleva tres décadas trabajando en Saica, primero vinculada al negocio del cartón ondulado y después durante casi once años en la planificación estratégica, con una visión transversal de una compañía familiar que se ha convertido en un gigante del sector del papel en España y Europa, una multinacional con más de 4.000 millones de euros de facturación y presencia en buena parte del mundo. Ahora le corresponde pilotar una nueva etapa.

La entrevista llega apenas unos días después de que Saica haya culminado una de las operaciones de mayor calado de su historia: la adquisición del grupo alemán Thimm, que incorpora 2.500 trabajadores y diez plantas en cuatro países. La operación es el punto de partida de una conversación que lleva a hablar de Estados Unidos, la energía, la descarbonización, Aragón, la empresa familiar y también de los incendios que han afectado a la planta del Picarral.

Noticias relacionadas

Habla de Saica con el orgullo de quien ha recibido un legado y con la mirada de quien sabe que tiene que entregarlo, al menos, tan fuerte como lo encontró. "Mi objetivo es hacerlo al menos tan bien como lo hicieron todos los que nos rodean en estas fotos", dice señalando los retratos de las generaciones anteriores de las familias propietarias del grupo. A sus espaldas hay 80 años de historia. Delante, un proyecto que quiere seguir creciendo sin dejar de ser familiar y aragonés.

Saica acaba de culminar la adquisición del grupo alemán Thimm. ¿Qué cambia para la compañía a partir de ahora?

En primer lugar, incorporamos 2.500 personas al grupo, lo que supone un aumento de alrededor del 20% de nuestra plantilla. En facturación consolidada el incremento será algo menor, en torno al 10%, porque parte del papel que producimos nosotros se lo vamos a vender a estas fábricas de cartón ondulado y esa facturación interna no cuenta en el consolidado. Thimm facturaba alrededor de 540 millones de euros. Por número de personas incorporadas, es la mayor compra en la historia de Saica.

¿Por qué era ahora el momento adecuado para dar este paso?

Las oportunidades de adquisición son como los trenes: pasan por la estación cuando pasan. Pero la verdad es que era un buen momento para nosotros. En noviembre de 2024 compramos unas fábricas de papel en Polonia y, además, desde hace años tenemos papeleras en Francia. Desde esas fábricas de papel que ya teníamos vamos a suministrar ahora papel a Alemania en lugar de mandarlo a la gran exportación, con unos costes logísticos muy superiores y, probablemente, con un precio de venta inferior. Para nosotros las sinergias son muy relevantes. Nos integramos más aguas abajo, porque lo que hemos comprado en Alemania, Rumanía y República Checa son fábricas de cartón ondulado que consumen el papel que producimos. En lugar de mandar ese volumen a mercados de exportación, lo vamos a vender a nuestras propias fábricas, más próximas.

¿Cuánto aumenta con Thimm esa integración entre las fábricas de papel y las cartoneras?

Hasta antes de esta operación, el 55% del papel que produce Saica iba a nuestras propias fábricas de cartón. Con Thimm aumentamos esa integración en diez puntos y estaremos por encima del 65%. Hay que tener en cuenta que el mercado de papel para cartón ondulado está totalmente plano. No crece, mientras que la capacidad de producción de papel ha aumentado de manera muy relevante. Desde antes del covid ha crecido alrededor de un 20%. Hay, por tanto, un exceso de capacidad de producción de papel y la integración entre papel y cartón nos da una ventaja competitiva.

La presidenta de Saica posa junto al logotipo de la compañía en su sede central de Zaragoza. / Jaime Galindo

¿Cómo se fraguó esa operación?

No ha surgido de la nada. He tenido la suerte de estar el día en que se firmó la operación, pero esta operación la inició mi tío Joaquín Balet hace 30 años, cuando empezó la relación con la familia Thimm. La continuó mi hermano Ramón, cuando cerramos la sociedad conjunta que teníamos con ellos en Polonia. Allí teníamos dos fábricas en las que Thimm tenía el 51% y nosotros el 49%. El azar ha hecho que yo esté en el momento en que se ha cerrado la operación, pero esta operación no se habría podido cerrar sin el trabajo previo.

¿Hay margen todavía para seguir creciendo con nuevas adquisiciones?

En los últimos 18 meses Saica ha incorporado 4.000 trabajadores, sumando los 2.500 de Thimm y los 1.500 de las fábricas de Polonia de otro grupo alemán (Schumacher) que compramos a finales de 2024. Supone un aumento de la plantilla del 40%. Entonces ahora tenemos que integrar a los nuevos empleados correctamente y cristalizar esas sinergias. Tenemos muchísimo trabajo por hacer. Nos toca centrarnos en sacar provecho de todas las inversiones que hemos hecho en los últimos dos años. Si aparece la operación del siglo, porque las oportunidades pasan cuando pasan, evidentemente la analizaremos. Pero, en principio, no vamos a ser muy proactivos en la búsqueda de nuevas adquisiciones.

¿Cuál va a ser entonces la hoja de ruta para los próximos años?

Nuestro plan estratégico vigente fue aprobado después de la covid, en octubre de 2020, y cada cinco años lo revisamos. Hemos lanzado la revisión a principios de este año y nuestra intención es presentarla al consejo para su aprobación a principios de 2027. No quiero hacer un adelanto, pero no creo que nuestros tres grandes objetivos vayan a cambiar significativamente. El primero es la eficiencia. Nuestro producto es una materia prima industrial y cada euro cuenta. Tenemos que ser líderes en eficiencia: minimizar mermas, reducir cuellos de botella, sustituir dos máquinas por una más productiva... El segundo es la orientación al cliente. Por ejemplo, en Francia estamos construyendo un almacén automático de bobinas parecido al que tenemos en El Burgo de Ebro, que nos permitirá dar un mejor servicio. También estamos haciendo un plan para ver qué necesitamos invertir en Polonia para producir papeles de altas prestaciones que supongan una ventaja competitiva para nuestras fábricas de cartón. Y el tercero es la descarbonización. Estamos a punto de arrancar una caldera de biomasa en El Burgo. Habrá más de 160 personas trabajando en el desarrollo del plan, pero me sorprendería que sacáramos un conejo de la chistera.

¿Hay algún país o mercado en el que les gustaría dar el paso?

En Europa, no. En Estados Unidos sí estamos desarrollando un proyecto importante. Acabamos de arrancar nuestra segunda fábrica de cartón ondulado. La primera empezó a funcionar en 2021. El plan es construir allí cuatro plantas y, una vez que tengamos asegurado el suministro, integrarnos aguas arriba construyendo una papelera. Es un proyecto a medio plazo. Estados Unidos es un mercado prioritario, el gran objetivo de crecimiento para los próximos años.

¿Qué les atrae de EEUU?

Hemos sido líderes en la introducción de papeles de bajo gramaje en Europa. En una fábrica de cartón se compran toneladas y se venden metros cuadrados. Cuanto más ligero es ese metro cuadrado de cartón ondulado, siempre que mantengas las prestaciones, mejor para el fabricante. Tenemos papeles de altas prestaciones que permiten mantener la resistencia de la caja con un menor gramaje. Ese tipo de papel prácticamente no existe en Estados Unidos y queremos ser también un actor relevante en su introducción allí.

La presidenta de Saica, durante la entrevista, en la sede central del grupo. / Jaime Galindo

Pero es un mercado complicado, más ahora con los aranceles.

No ha sido un camino de rosas. La principal dificultad que no fuimos capaces de ver antes fue el mercado laboral. Hay pleno empleo y una rotación brutal. Para una empresa española que allí no era conocida, eso ha sido complicado. Pero poco a poco vamos mejorando. El equipo está trabajando mucho y lo sacaremos adelante.

Saica mantiene en Zaragoza su centro de decisión pese a su enorme dimensión internacional. ¿Hasta dónde puede crecer una empresa sin perder sus raíces?

La gran mayoría de nuestros accionistas viven en Zaragoza, con lo cual Saica es una empresa aragonesa. Pero también somos una multinacional. Cada adquisición cambia un poco a Saica porque hacemos una cierta fusión de culturas. No podemos pretender que las fábricas de Polonia se gestionen exactamente igual que las de aquí. Tenemos una cultura Saica amplia, que establece un marco de actuación, pero después hay que aterrizarla en cada país. Si vas con un corsé, no va a funcionar. Hay que mimetizarse con el territorio. Pensamos que los negocios tienen que ser gestionados por equipos locales. Cada adquisición cambia un poco la cultura de Saica, pero la enriquece. Y ese vínculo con Aragón no está en riesgo.

¿Seguirá siendo Saica una empresa familiar?

Mientras podamos mantener a Saica como empresa de accionariado familiar, esa es nuestra intención. No hay ningún riesgo. Precisamente estamos revisando ahora nuestro protocolo familiar. Hemos contratado a un asesor experto en empresa familiar porque la última revisión profunda se hizo en 2006 y hubo una revisión más ligera en 2017. Ahora nos toca volver a revisarlo. Ahora somos 88 accionistas. Hay 16 de segunda generación, dos de cuarta y el resto somos de tercera generación. En total hay 14 miembros de la familia trabajando en la empresa y cuatro de ellos ocupan posiciones directivas. Nosotros queremos lo mejor para Saica. Queremos ser una empresa de accionariado familiar y hacer posible una dirección familiar, pero si no hay un miembro de la familia adecuado para un puesto, queremos lo mejor para Saica.

Saica cerró 2025 con cerca de los 4.000 millones de facturación. ¿Se marcan un objetivo de tamaño para los próximos años?

Nuestro negocio es muy cíclico y depende mucho de la energía. Por ejemplo, con los costes energéticos actuales hemos tenido que subir el precio del papel más de un 10%. Fijarnos un objetivo de facturación no tiene mucho sentido porque depende del mercado. Para nosotros lo importante es la rentabilidad y la generación de valor para el accionista.

Ha hablado de energía. Es uno de los grandes quebraderos de cabeza para la industria. ¿Existe una desventaja competitiva de España frente a otros países europeos?

En el gas no. Es una materia prima cuyo precio es prácticamente el mismo en España, Francia o Alemania. En biomasa sí existe una diferencia. Hemos invertido más de 300 millones de euros en calderas de biomasa. En Francia utilizamos madera al final de su vida útil porque existe un excedente. En España no tenemos esa disponibilidad y tenemos que utilizar madera forestal y biomasa agrícola y su coste es tres veces superior. Y luego está la electricidad. Francia tiene determinadas ayudas estructurales para los consumidores electrointensivos que aquí no tenemos en la misma medida. En España, en principio, la exención del 80% que tenemos este año desaparece en 2027.

¿Y el hidrógeno verde? ¿Lo contempla Saica como alternativa al gas?

La descarbonización es uno de los principales objetivos de la compañía. Pero no nos han puesto encima de la mesa ningún proyecto de hidrógeno que sea serio. En Inglaterra estuvimos analizando uno y el proveedor de la planta de mezcla de combustibles nos dijo que no era capaz de ofrecernos una instalación en condiciones seguras. La tecnología todavía no está madura. En El Burgo nos plantearon un proyecto para sustituir el 1% del consumo de gas. ¿Vamos a meternos en un proyecto para sustituir el 1%? No tiene ningún sentido.

¿Qué les queda por hacer para seguir descarbonizando sus fábricas?

Tenemos que continuar con la biomasa donde podamos y explorar la electrificación. Pero en las fábricas españolas, tanto en la de El Burgo de Ebro como en la de Zaragoza, hemos pedido un aumento de potencia para instalar una caldera eléctrica nos han dicho que no hay capacidad. La red eléctrica española está completamente saturada. Si no resolvemos el problema de saturación de la red eléctrica, muchas empresas españolas que tengan que descarbonizarse por obligación europea cerrarán la persiana.

Es una contradicción. Se exige a la industria que se electrifique para descarbonizarse, pero no hay capacidad de red para hacerlo.

Exactamente. Es uno de los grandes problemas que hay que resolver. La inversión en la red estaba limitada a un porcentaje del PIB que se fijó hace años, cuando la dependencia de la economía española de la electricidad era muy distinta. Ahora todo el mundo quiere electrificarse para descarbonizarse y la dependencia es mucho mayor. Este verano se ha aprobado un decreto que incrementa ese porcentaje de inversión, pero hay que seguir avanzando.

¿También tienen que ver en esta saturación los centros de datos?

La Administración tiene que facilitar el crecimiento económico de un país, ya sea mediante inversiones en centros de datos o mediante la descarbonización de las fábricas existentes. Es una pena que se frene el crecimiento porque no tengamos una red eléctrica en condiciones.

Susana Alejandro, presidenta de Saica, durante la entrevista en la sede de la compañía en Zaragoza. / Jaime Galindo

¿Qué le pediría a las administraciones aragonesas para seguir invirtiendo aquí?

Que aceleremos la obtención de permisos. Todo el mundo conoce la situación del Inaga y la carga de trabajo que tiene. Nuestra planta de biomasa fue declarada de interés autonómico y, aunque en estos proyectos los plazos deberían reducirse a la mitad, en nuestro caso no ocurrió. Necesitamos agilidad administrativa, que las administraciones acompañen a las empresas que invierten, que reduzcan la burocracia. Y ahora, para nosotros, es fundamental la biomasa.

La planta de Zaragoza ha sufrido dos incendios este año. ¿Qué medidas han adoptado?

El problema es que, para poder optar a la recogida selectiva de Zaragoza del contenedor azul, tenemos que descargar los camiones en el municipio de Zaragoza. El primer incendio, el del 14 de febrero, fue consecuencia de un cúmulo de circunstancias. Lo que estamos haciendo ahora es invertir en detección precoz, mediante cámaras que realizan un barrido. Teníamos una cámara con la que se veía perfectamente cómo un camión de recogida selectiva descargaba y, a los pocos minutos, empezaba a aparecer humo y después fuego. El problema es que nos falló la alarma. Si hubiera funcionado, probablemente habría sido un conato. Por eso vamos a invertir en mejores cámaras. También hay que concienciar sobre el problema de las baterías de móviles, patinetes y otros aparatos que se tiran incorrectamente al contenedor azul y que suponen un riesgo de incendio.

¿Se plantean abandonar el Picarral?

Sacar la fábrica de aquí tendría una consecuencia importante. Si algún día tuviéramos que irnos de Zaragoza —que espero que no sea así— no haríamos otra máquina de papel en El Burgo. La haríamos en Polonia. El 50% del papel que producimos en España se destina a la exportación. Por eso, si en algún momento tenemos que irnos de aquí, nos iremos a Polonia.

Lleva dos años al frente de Saica, ¿qué significa estar al frente de la mayor empresa de capital aragonés?

En primer lugar, orgullo. Y, en segundo lugar, responsabilidad. Mi objetivo es hacerlo al menos tan bien como lo hicieron todos los que nos rodean en estas fotos, en estos cuadros. Es un legado familiar. Y es maravilloso poder desarrollar una carrera profesional como la que estoy desarrollando en la ciudad en la que he nacido, sin necesidad de irme fuera. Bueno, he estado fuera, pero he vuelto.

¿Qué cree que puede aportar a esta etapa?

Un profundo conocimiento de la compañía, muchas ganas de trabajar codo con codo con el equipo que tenemos, que es estupendo, y mucho sentido común. Creo que no hace falta nada más.

Una mujer al frente de la mayor empresa aragonesa. ¿Está cambiando el papel femenino en la industria y la empresa?

Los datos de la plantilla femenina de Saica no son de los que más orgullosa estoy. Tenemos un 20% de mujeres en la plantilla total. Si vamos a los puestos de dirección intermedia, tenemos un 30%, y en el personal de oficina, un 40%. Nuestro objetivo es subir esos porcentajes diez puntos. No es sencillo, pero hay cosas que se pueden hacer. En alguna fábrica que hemos comprado ni siquiera había vestuario femenino. ¿Cómo van a venir mujeres a trabajar si no tienen un sitio donde cambiarse? Me considero una feminista tradicional. Las empresas tenemos que hacer muchas cosas para garantizar la igualdad de promoción y que las mujeres puedan trabajar en puestos de operario. Pero, sinceramente, creo que el gran freno a la igualdad de oportunidades está en los hogares. Mientras no haya un reparto equitativo de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, no habrá igualdad. Tienen que ser las dos cosas. Yo he tenido la suerte de que mi marido ha estado detrás. Él también ha desarrollado su carrera profesional y tenemos cuatro hijos. No siempre iban con el mejor vestido al colegio, porque se vestían ellos mismos, pero es lo que hay.

¿Siguen existiendo barreras para que las mujeres lleguen a puestos de máxima responsabilidad?

Sí. Las empresas tienen que dar oportunidades, pero luego la mujer tiene que dar el paso y decidir si apuesta por ello. Los niños son responsabilidad de dos.

Aragón vive un momento de grandes inversiones. Desde la visión de una empresa internacional. ¿Cómo se ve desde fuera?

Creo que tanto Aragón como Zaragoza generan mucho ruido positivo. Se está hablando mucho y hay una percepción muy positiva del dinamismo de la comunidad autónoma y de la ciudad. Creo que hemos sumado puntos, como hizo Málaga hace años o como la Comunidad de Madrid. Hemos subido en el escalafón de manera considerable. Y se está viendo ese éxito en las inversiones que están llegando