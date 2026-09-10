Los trabajadores españoles ya pierden poder adquisitivo por la crisis de Oriente Medio

Más que una guerra "yo lo llamaría un conflicto militar intermitente". Así se refirió la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al conflicto bélico que mantiene desde el pasado febrero con Irán. “Para nosotros son migajas [‘small potatoes’, es la expresión traducida del inglés]”, añadió. Esas "migajas" han desencadenado una subida de precios en la economía mundial que ya se está traduciendo en una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores españoles. Las subidas salariales pactadas entre patronales y sindicatos para este año se están quedando cortas, la inflación acumulada ya las desborda y, en consecuencia, los asalariados son hoy más pobres que hace un año.

El Ministerio de Trabajo ha actualizado este jueves los datos de subidas salariales pactadas en convenio colectivo. El incremento medio consensuado hasta el mes de agosto fue del 3%, frente a una inflación media en ese mismo periodo del 3,2%, dos décimas por encima. La crisis de Oriente Medio ha agitado de nuevo el fantasma de 2021, cuando Rusia invadió Ucrania, el precio del gas se disparó y todo ello acabó desencadenando la peor crisis salarial de la última década y media. Hasta el punto de que muchos bolsillos todavía no se han recuperado, un lustro después del primer tiro en el Este, de la misma.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del poder adquisitivo en relación a los salarios y el IPC.

"La guerra terminará inmediatamente después de las elecciones" porque Irán "ya no puede resistir más", dijo Trump a la prensa desde la pista de la base aérea de Andrews, cerca de Washington, esta semana. No es la primera vez que el mandatario estadounidense pronostica el inminente final de la guerra. Sus sucesivos augurios se han ido incumpliendo, empujando el conflicto hacia los peores escenarios temidos por los economistas y organismos internacionales. Y es que estos han anticipado que si el conflicto se alarga más allá del verano los efectos perniciosos para la economía serían más graves y más duraderos. Por ejemplo, el Banco Mundial ya recortó este pasado junio sus expectativas de crecimiento para el PIB de todo el globo (del 2,5% al 1,3%), el "más bajo desde el covid-19".

A nivel español, las distintas casas de estudios convergen en que a medida que el conflicto se alargue, el PIB crecerá menos y el IPC persistirá más tiempo por encima de la simbólica cota del 3%. Funcas, por ejemplo, anticipa que los precios cerrarán el ejercicio sobre una media del 4%. CaixaBank es más moderado y apunta a un 3,5%, si bien sus cálculos parten del supuesto que el estrecho de Ormuz vuelve a estar completamente operativo para finales de año. El BBVA, por su parte, se ubica en un término medio, con una previsión de subida de precios para este 2026 del 3,8%.

Al ritmo que avanza la negociación colectiva y se renuevan los convenios, es muy complicado que en lo que queda de año la subida salarial media pactada supere las magnitudes pronosticadas para la inflación, lo que llevaría a una mayoría de asalariados en España a volver a perder poder adquisitivo, tras varios ejercicios de cierta ganancia.

Los sindicatos preparan una ofensiva

"La inflación está haciendo polvo nuestra propuesta de incrementos de salarios", reconoció esta semana el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. CCOO y UGT presentaron públicamente en enero su propuesta de subida salarial para los próximos años. Es habitual que patronal y sindicatos acuerden una referencia salarial para guiar la negociación colectiva y que los diferentes sectores tengan así unas horquillas orientativas. Las centrales abogaban por actualizar los convenios a una media del 4% interanual, durante los tres próximos ejercicios, es decir, un 12% acumulado.

Lanzaron su oferta antes de que el primer misil volara sobre Ormuz y ahora ven que puede quedarse corta. No obstante, la patronal ha declinado hasta el momento entrar a negociar al respecto, pendiente de las elecciones que celebrará este próximo 1 de octubre y a las que solo concurrirá el actual presidente, Antonio Garamendi. Hasta hace poco sobrevolaba la posibilidad de que le compitieran otros candidatos y ello ha contribuido a mantener bloqueadas las negociaciones con los sindicatos.

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Las centrales se preparan para incrementar sus demandas y ya han dado una primera pista, en el marco de las futuras negociaciones del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, planteó un incremento de al menos el 5% y desde la UGT lo ven con buenos ojos. La CEOE, por su parte, todavía no ha mostrado sus cartas ni ha dado pistas sobre cómo piensa gestionar este tema durante los próximos meses.