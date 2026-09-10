Norrsken pisa el acelerador en Barcelona tras hacerse con 1.500 miembros y seis startups participadas

Aterrizaron en Barcelona hace tres años para impulsar el crecimiento de start-ups de impacto positivo, aquellas donde cada euro facturado se genera con el fin de solventar un problema climático o social. El mismo cometido, en realidad, con el que esta fundación de origen sueco bautizada como Norrsken —"aurora boreal", en español— se fundó en 2016 de la mano de Niklas Adalberth, confundador de Klarna, abrió en 2017 su primera sede en Estcolmo (Suecia), en 2021 en Kigali (Ruanda); y replicaron luego en Bruselas (Bélgica) y en Ámsterdam (Países Bajos).

De estas cinco oficinas, la de Barcelona, con 10.000 metros cuadrados y 1.500 miembros activos (eran 500 cuando abrieron) repartidos en 370 start-ups, se erige como el hub más grande de tecnología e innovación del sur de europa.

Si la fundación pudo instalarse ahí, fue gracias a una inversión inicial de 10 millones de euros tras llegar un acuerdo con el fundador de Desigual, Thomas Meyer, quién les cedió la mitad de sus oficinas situadas en el Paseo Marítimo de la Barceloneta. El propio Meyer se convirtió en uno de los cofundadores de Norrsken Barcelona, junto a Marc Jordana, antiguo socio de Antai Venture Builder (Wallapop, Glovo y Platanomelon, entre otros) y ex director general de Heura; y Sander Van Dissel (Food Club, Suco Sessions, Impact Barcelona).

También facilitó la llegada el know-how en "emprendimiento social" que, desde hace una década, venía cociéndose en Barcelona de la mano de la Fundación Ship2B, impulsada en 2013 por Xavi Pont, Maite Fibla y Clara Navarro. Desde entonces, a medida que el ecosistema emprendedor barcelonés ha ido cogiendo fuerza, también lo ha hecho la inversión en empresas con retorno social.

Apertura a la ciudad

Así lo asegura la directora de Norrsken Barcelona, Rocío Alcocer, quién atiende a EL PERIÓDICO a apenas un mes de que la cita anual más importante de esta fundación, conocida como Impact Week, vuelva a aterrizar por tercer año consecutivo en la capital catalana. En 2025 este evento ya reunió bajo un mismo techo 300.000 millones de euros en activos bajo gestión, pero este año la intención es hacerlo crecer en escala y reunir a más inversores, universidades, empresas y talento.

Esta voluntad cristalizacon el nacimiento de Barcelona4Impact, una plataforma impulsada conjuntamente por Norrsken, la Fundación Ship2B y Esade, que entre el 13 y el 16 de octubre reunirá a expertos, empresas e inversores para "convertir a la capital catalana en el epicentro mundial de la economía regenerativa y social", trasladan en su página web. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona y, de momento, suma 20 eventos confirmados en toda la ciudad.

La semana arrancará el martes en el World Trade Center, donde el Ship2B Impact Forum espera reunir a más de 600 líderes y 400 organizaciones. El 14 y jueves15 de octubre, el foco se trasladará al paseo marítimo, donde el hub de Norrsken albergará su Impact Week 2026, con ponentes como John Kerry (exsecretario de Estado de EEUU que desde 2024 copreside Galvanize, una firma de inversión climática), Greg Jackson (fundador de la energética Octopus Energy), el autor e historiador Rutger Bregman o el astronauta Christer Fuglesang. En paralelo, se celebrará el Impact Return 2026, un foro celebrado a fuerta cerrada para conectar 200 inversores con 100 gestoras de capital.

Asistentes durante la IMpaqct Week de Norrsken 2025. / Cedida

Culminan la agenda el hackathon de Norrsken, orientado este año a diseñar soluciones basadas en IA para "arreglar" el Acuerdo de París antes de la COP de Turquía. El evento, pensado para 50 asistentes, cuenta con el respaldo de gigantes como Spotify, NVIDIA, Lovable y Atea. Por su parte, Esade y el Banc Sabadell celebrarán su Alumni Startup Day (14 de octubre), el Impact Next Talent Exchange (15 de octubre) y el encuentro de su Cátedra de Impacto Social el viernes 16 de octubre.

6 start-ups barcelonesas participadas

"Durante los primeros años hemos estado creciendo de puertas para adentro, pero ahora ha llegado el momento de abrirnos a la ciudad, queremos movilizar a todo el ecosistema de impacto positivo que existe aquí", subraya Alcocer. Además, traslada que la fundación, a través de una red que suma 95 inversores con 6.000 millones de euros en activos bajo gestión, ha invertido más de 20 millones de euros en España en lo que va de año.

Si se remite exclusivamente a los fondos gestionados por la propia fundación, desde el año 2020 Norrsken ha invertido en 6 empresas con sede en Barcelona. Entre ellas destacan la tecnológica Submer, en la que entraron en 2020 tras liderar una ronda serie C de 12 millones; o la biotech Biorce, en quien depositaron 5 millones en julio de 2025 a través de una ampliación de capital. Alcocer se refiere a ella como "un gran caso de éxito" incubado en Norrsken. "Fueron de los primeros en instalarse en el hub, con un equipo de tan solo 6 personas, pero en estos tres años han ido creciendo hasta alcanzar más de 50 empleados a principios de año, cuando se "graduaron" de Norrsken para trasladarse a las antiguas oficinas de AstraZeneca", explica Alcocer.

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La participación de Norrsken en estas dos empresas se realizó a través de su fondo principal, Norrsken VC, el vehículo más grande de los cinco que tienen, con un ticket medio de entre 1 y 10 millones y 750 millones de euros bajo gestión (de los cuales unos 550 millones se destinan a Europa). Es, sin embargo, a través de Norrsken Evolve —su fondo destinado a impulsar start-ups en fase de desarrollo (pre-seed) o inicial (seed), con 62 millones de euros bajo gestión— con el que han invertido en más empresas catalanas. Se tratan de Tolemy Bio, Tetrax AI, Be Chained y Ocean Ecoestructures, en quienes habrían aportado un capital de entre 125.000 y 250.000 euros en rondas pre-seed. Cierra la lista Quadrivia AI, con sede en Londres pero con su hub tecnológico y la mayor parte del equipo radicados en Barcelona; aunque el importe invertido en ella a través de Norrsken VC en 2024 no es público.