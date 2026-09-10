Natalia Lara, asesora financiera: "Educo financieramente a mis hijos y hago estas cinco cosas"

A la hora de criar a tus hijos, lo más habitual suele ser enseñarles valores básicos y conceptos sencillos que puedan comprender, en función de su edad. En este sentido, no muchos padres deciden educar a sus hijos a base de términos financieros.

Sin embargo, hay veces que los padres muestran a sus hijos poco a poco cómo organizar sus finanzas personales, a través de ejemplos básicos que puedan comprender.

Ser responsables con el dinero prestado y las deudas

Un exponente de esta 'educación financiera a edades tempranas' es la asesora financiera Natalia Lara. En este caso, la experta muestra cinco enseñanzas clave, unos métodos que le han permitido concienciar a sus hijos sobre las finanzas básicas y volverlos un poco más responsables con el dinero.

En primer lugar, nunca debes decir a tus hijos que "no hay dinero", al contrario, puedes dejarles claro que "ahora mismo ese dinero tiene otra prioridad". El objetivo de ello sería evitar que desarrollen un patrón de escasez desde pequeños.

Otro consejo fundamental sería dejar que tus hijos te pidan dinero, pero aplicando unos intereses de verdad, siempre que este dinero lo necesiten para algo puntual. De esta forma, los niños aprenderían a perder el miedo a la deuda, "siempre que sea una deuda inteligente y bajo control".

Una educación financiera compartida en la familia

El tercer método de esta crianza financiera se centra en la unión familiar en términos económicos. En pocas palabras, Lara deja atrás frases típicas como "esto te lo compró papá" o "esto te lo dio mamá". Para ella, la familia es un equipo, donde el dinero es de todos, por lo que evita una 'guerra de poder' en torno al dinero.

Asimismo, la asesora en finanzas defiende una educación financiera compartida dentro de la familia. "Nos educamos financieramente juntos, con metas comunes a corto y largo plazo". Con ello, su objetivo sería que la familia no viva en una ansiedad constante por el futuro.

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Por último, otra práctica recomendable se puede realizar a la hora de planear un viaje en familia. En este caso, los hijos también aportan al presupuesto familiar. Esta práctica sería muy útil para enseñarles que el dinero "es un medio para disfrutar, nunca un fin en sí mismo".