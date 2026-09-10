José Navarro, fontanero autónomo: “Si me ofrecieran un trabajo de 4.000 euros al mes, no me iría”

Hay trabajadores que no cambiarían su situación como autónomos ni siquiera por un salario que, sobre el papel, podría resultar muy atractivo. Es el caso de José Navarro, fontanero autónomo, que tiene claro que no aceptaría un empleo por cuenta ajena aunque le ofrecieran 4.000 euros al mes.

“Ser autónomo no es fácil, pero a mí me encanta. De hecho, si a mí me ofrecieran hoy un trabajo asalariado y me pagaran 4.000 euros al mes no me iría”, explica Navarro en una entrevista en el podcast Sector Oficios.

El motivo, según cuenta, no es que considere que gana más dinero trabajando por su cuenta. De hecho, reconoce que un autónomo tiene que asumir gastos, organizar el trabajo, gestionar presupuestos y afrontar las dificultades propias de trabajar por cuenta propia. Lo que más valora es otra cosa: la libertad para decidir sobre su tiempo.

La libertad frente al salario

“Prefiero la libertad de poder trabajar hasta la hora que quiera o de coger un día libre cuando quiera”, explica el fontanero. Esa capacidad para organizar su propia agenda es, para él, un elemento que no puede medirse únicamente comparando dos nóminas.

Navarro llegó a la fontanería después de pasar por otros trabajos. Antes había trabajado como albañil y también estuvo durante años en el sector de la automoción. Finalmente, decidió formarse en el oficio y continuar con la empresa familiar después de que su padre se jubilara.

Ahora lleva alrededor de dos años y medio como autónomo y asegura que, pese a las dificultades, no se arrepiente de haber tomado la decisión.

Su caso se produce además en un momento en el que los oficios tradicionales afrontan un problema de relevo generacional. El SEPE advierte de que más de dos millones de afiliados a la Seguridad Social ya superan los 60 años y calcula que el 80% del empleo que se genere durante la próxima década estará relacionado con la sustitución de trabajadores que se jubilen.

En el caso concreto de la construcción y sus actividades especializadas, el organismo público también ha señalado la escasez de profesionales y la falta de relevo generacional. Entre las ocupaciones con puestos vacantes figura precisamente la de fontanero, ante la falta de candidatos y de profesionales con experiencia.

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Para Navarro, por tanto, la cuestión no se reduce a cuánto aparece en una nómina. La posibilidad de decidir cuándo trabajar, cuándo descansar y cómo organizar su actividad pesa más que esos 4.000 euros mensuales.