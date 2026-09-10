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Plazos para tramitar una herencia

Los herederos disponen de seis meses para liquidar los impuestos tras el fallecimiento de un familiar, con posibilidad de ampliar hasta un año

La normativa fiscal exige liquidar el Impuesto de Sucesiones en un plazo máximo de seis meses desde el fallecimiento para evitar sanciones económicas o recargos adicionales para los herederos

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El desconocimiento de los plazos para abonar el Impuesto de Sucesiones puede acarrear recargos financieros

El desconocimiento de los plazos para abonar el Impuesto de Sucesiones puede acarrear recargos financieros / INFORMACIÓN

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Alejandro Navarro

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Cuando ocurre el fallecimiento de un familiar o ser querido, las consecuencias psicológicas pueden ser muy grandes. En este sentido, no todas las personas suelen tener en cuenta las fechas de tramitación para la herencia.

Asimismo, un simple descuido puede tener efectos negativos, ya sea mediante recargas en el impuesto de sucesiones o incluso sanciones económicas, en función del caso específico de cada persona.

Hasta seis meses para tramitar los impuestos de una herencia

Ahora bien, según el economista y abogado experto en herencias David Jiménez, existe un plazo determinado para tramitar los impuestos de una herencia. En concreto, la normativa fija este periodo en "seis meses desde la fecha de fallecimiento".

En caso de no realizar todos estos trámites en el plazo establecido, la administración fiscal puede sancionar a los herederos del fallecido. En pocas palabras, si no se pagan los impuestos dentro de los seis meses establecidos, los resultados pueden ser muy negativos.

Una alternativa para herederos: la prórroga del Impuesto de Sucesiones

Aún así, Hacienda sí que ofrece una alternativa para los herederos, sobre todo para evitar descuidos con las fechas de tramitación. Básicamente, si la persona sabe que va a tardar más de esos seis meses, tiene la posibilidad de solicitar una prórroga.

De esta forma, el heredero puede ampliar el plazo de los impuestos, siempre que lo solicite en los primeros cinco meses desde el fallecimiento. Como resultado, puedes disponer de hasta doce meses para pagar los impuestos. Sin embargo, esta prórroga no es gratuita, ya que la Administración cobra intereses por ella.

Por otra parte, si transcurren los primeros seis meses y todavía no has presentado la prórroga, las autoridades fiscales pueden sancionarte. Asimismo, si solicitas esta ampliación fuera de plazo, tendrás que asumir un recargo por los atrasos.

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Con todo ello, si te encuentras en una situación de este tipo, lo más recomendable sería solicitar una prórroga lo antes posible. No estar atento a las fechas establecidas puede tener efectos negativos sobre los familiares, incrementando los impuestos de la propia herencia.

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