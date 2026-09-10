Transporte
El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad
La cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
efe
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia cayó un 13,4 % en España en los siete primeros meses del año, lastrado, en particular, por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 % en ese periodo.
Sólo en el mes de julio, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual, en tanto que los usuarios de los trenes de alta velocidad bajaron un 6,8 %, según los dados difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a esos descensos en transporte ferroviario, en general el número de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó un 1,2 % interanual en julio.
- Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
- Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos
- Alfonso Arús pierde a Marc Redondo en 'Aruser@s': el meteorólogo abandona laSexta para fichar por TVE
- Apple presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, novedades y fecha de salida en España
- La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano
- La ruleta de la suerte' realiza un cambio histórico y rescata a un exconcursante para sustituir a Laura Moure durante su baja por maternidad
- Flaminio, el hombre que vive aislado en la montaña tras ser expulsado de su casa hace 47 años: 'Después de dar vueltas durante otro año, decidí instalarme para el resto de mi vida
- Las lluvias no alcanzan la intensidad prevista y abren dudas sobre las restricciones impuestas