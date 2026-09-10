Los expertos avisan: tras la subida de tipos del BCE, el euríbor “puede subir aún más” y las Letras ganan atractivo

El Banco Central Europeo (BCE) eleva los tipos de interés hasta el 2,5%, un movimiento ampliamente descontado por los mercados. La gran incógnita empieza ahora: si este será el techo del actual ciclo de endurecimiento monetario o si la institución presidida por Christine Lagarde tendrá que volver a subir los tipos ante una inflación en la eurozona que se ha situado en el 3,3% en agosto, claramente por encima del objetivo del 2%.

El mercado ya había anticipado prácticamente por completo el movimiento de 25 puntos básicos. De hecho, una encuesta de Reuters entre 65 economistas apuntaba a que esta subida sería la segunda y última del ciclo, aunque las apuestas de los mercados financieros contemplan todavía la posibilidad de otro incremento.

Para Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización en Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), el elemento decisivo será precisamente si el BCE considera suficiente el 2,5% o deja abierta la puerta a alcanzar el 2,75%. El experto recuerda que buena parte de la inflación actual procede del encarecimiento de la energía y advierte del riesgo de endurecer demasiado la política monetaria para combatir un problema principalmente de oferta.

Euríbor al alza

El efecto más inmediato para los hogares puede sentirse en el euríbor. El índice a 12 meses se situó en el 3,116% el 7 de septiembre, según los datos manejados por IEB, frente a una media del 2,952% en agosto. A 10 de septiembre, el euríbor diario se sitúa en el 3,138%, haciendo que en ningún momento del mes de septiembre el valor diario haya estado por debajo del 3% y su media mensual sea del 3,110%. Por si fuera poco, los expertos no descartan nuevas subidas.

Javier Molina, analista sénior de eToro en España, considera probable que el euríbor a 12 meses se consolide entre el 3% y el 3,3% hasta final de año. Para superar claramente ese nivel tendría que producirse un escenario más restrictivo, con nuevas subidas del BCE o una extensión de las presiones inflacionistas hacia salarios y servicios.

Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, va incluso un paso más allá al señalar que los mercados están descontando más movimientos de los tipos y que el euríbor difícilmente bajará mientras continúe la presión sobre los precios energéticos.

No todos los analistas esperan más subidas. Recientes publicaciones de Reuters sostienen que Deutsche Bank, JP Morgan y BNP Paribas ya contemplan un movimiento adicional de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que la mayoría de economistas consultados (también por Reuters) considera que el BCE podría detenerse en el 2,5% si la inflación subyacente y las expectativas permanecen contenidas.

Las Letras y los depósitos ganan atractivo

El escenario de tipos elevados también abre una oportunidad para los ahorradores. García del Barrio apunta a las Letras del Tesoro como una alternativa para quienes quieran asegurar una rentabilidad durante los próximos meses. En la subasta del 1 de septiembre, las Letras a 12 meses alcanzaron una rentabilidad marginal del 2,846%, mientras que las de seis meses se situaron en el 2,641%.

Josep Soler, fundador y director ejecutivo de EFPA España, señala que una subida de tipos puede beneficiar a los ahorradores, aunque el traslado a los depósitos bancarios dependerá de las necesidades de financiación de cada entidad. En este sentido, Josefina Rodríguez, economista de Vanguard, también destaca que los depósitos y otros productos de ahorro en efectivo pueden ofrecer remuneraciones algo más atractivas, aunque recomienda mantener una estrategia equilibrada entre ahorro e inversión.

El efecto será distinto para quienes necesiten financiación. Las hipotecas variables, los préstamos al consumo y la financiación de vehículos serán algunos de los canales más sensibles. En España, además, el tipo medio de los nuevos créditos al consumo alcanzó el 6,96% en julio, según los datos aportados por IEB.

Riesgo de enfriar la economía

El equipo de análisis financiero de XTB España advierte del riesgo de que el BCE termine aplicando una respuesta demasiado restrictiva a una economía que ya está soportando el encarecimiento de la energía. Su análisis destaca que la inflación subyacente de agosto se situó en el 2,4% y considera que, aunque sigue por encima del objetivo, este dato por sí solo no justificaría encadenar nuevas subidas.

Para XTB, la clave será comprobar si el shock energético se traslada de forma persistente a salarios, servicios y expectativas de inflación: elevar el coste de la financiación no resuelve las restricciones de suministro de gas, pero sí puede reducir el consumo de los hogares y la inversión empresarial.

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Felix Feather, economista de Aberdeen, resume el dilema al que se enfrenta ahora el BCE: la economía europea está mostrando más resistencia de la esperada y existen riesgos de que la energía mantenga elevada la inflación, pero los indicadores de inflación subyacente y salarios todavía no muestran una espiral generalizada. Por eso, el 2,5% podría mantenerse durante un periodo prolongado si las presiones energéticas terminan moderándose.