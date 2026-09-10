"Está acorde al valor de los activos y de los intereses de los accionistas"
Duro aceptará la oferta de Asturias de 10,65 millones por el taller de Barros que quiere alquilar a Indra para su fábrica de blindados
La compañía destaca que parte de la maquinaria quedará fuera de la operación
Pablo Castaño
Duro Felguera valora "positivamente" la oferta lanzada por el Principado de Asturias, a través de la SRP, para adquirir los talleres de Barros por 10,65 millones y alquilárselos a Indra para su fábrica de blindados. "Responde a un equilibrio razonable entre los intereses de todas las partes, recoge unas condiciones acordes con el valor de los activos y con los intereses de los accionistas, y permite culminar una operación que la compañía siempre ha estado dispuesta a facilitar", señalaron fuentes de Duro Felguera.
Desde la centenaria compañía de ingeniería destacaron que "es importante precisar que el acuerdo no incluye la totalidad de los activos de Barros". Así, parte de la maquinaria queda fuera de la operación y continúa siendo propiedad de Duro Felguera.
"La compañía valora además que esta operación pueda favorecer nueva actividad industrial en Langreo", señalaron fuentes de Duro Felguera, que destacaron que la compañía "mantiene una vinculación histórica con este territorio, reforzada con el reciente regreso de su sede a La Felguera".
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Fuente: La Nueva España
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