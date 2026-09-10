¿Dónde es festivo mañana 11 de septiembre, día de la Diada, en Catalunya?

Este viernes, 11 de septiembre, se presenta como una jornada festiva en Catalunya. Durante este día se celebra la Diada, la fiesta nacional catalana que conmemora la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas el 11 de septiembre de 1714, durante la Guerra de Sucesión Española. Aquel día, los borbónicos consiguieron entrar en la ciudad y poner fin a la resistencia catalana, dejando miles de muertos y heridos.

50 años tras la dictadura franquista

Este año, la Diada tendrá un significado especial, ya que se cumplen 50 años de la primera celebración autorizada durante la democracia tras la dictadura franquista: la Diada de Sant Boi de Llobregat de 1976, que reunió figuras importantes como Jordi Carbonell, dirigente de la Assamblea de Catalunya, que dejaría para la posteridad una de las frases más célebres de la historia: "Que la prudència no ens faci traïdors" ("Que la prudencia no nos haga traidores").

Con motivo de esta efeméride, Barcelona acogerá desde este jueves diferentes actos institucionales, movilizaciones independentistas y propuestas culturales y musicales.

Los actos comenzarán a las 19.30 horas con el izamiento de la 'senyera' ante el Parlament de Catalunya, en una ceremonia en la que participarán el presidente del Parlament, Josep Rull; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Por la noche, a las 21.00 horas, tendrá lugar el discurso institucional desde el Palau de la Generalitat.

Espectáculos y conciertos

Ya el viernes 11 de septiembre, a las 9.00 horas, se celebrará la tradicional ofrenda floral ante la estatua de Rafael Casanova, una de las principales figuras políticas y militares de Catalunya durante la Guerra de Sucesión. No obstante, el acto central de la Diada tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatre Nacional de Catalunya, donde la música y otras disciplinas artísticas compartirán protagonismo de la mano del cantante Joan Dausà y del grupo Sopa de Cabra.

La celebración también tendrá un marcado carácter popular y cultural. Durante la jornada, diferentes museos, edificios institucionales y espacios históricos de Barcelona abrirán sus puertas de forma gratuita; entre ellos, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu d'Història de Catalunya y el Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Un fin de semana largo

Al tratarse de una jornada festiva fijada por la Generalitat, el 11 de septiembre será un día no laborable en toda Catalunya. Esto permitirá a los ciudadanos disfrutar de las diferentes actividades programadas y dará lugar a un fin de semana largo para buena parte de la población.

En cuanto a la actividad comercial, por norma general, los grandes establecimientos permanecerán cerrados durante la jornada. Sin embargo, algunos comercios pequeños, establecimientos de hostelería y servicios esenciales podrán mantener su actividad, de acuerdo con las excepciones previstas para los días festivos.