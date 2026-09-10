Jesús, viviendo en una furgoneta con 5 animales rescatados de la calle: "Tenemos que aprender de los animales. Los he metido en una furgoneta camper y se llevan bien como si fueran hermanitos"

El tiempo corre demasiado rápido y a veces no nos damos cuenta de ello. Dejamos nuestros sueños y nuestra vida va pasando sin enterarnos. Pero aún existe gente dispuesta a arriesgarlo todo para conseguir la vida de sus sueños. Es el caso de Jesús Martín Ballester, que lo dejó todo para irse a vivir a una furgoneta cámper con 5 animales rescatados de la calle.

Todas sus aventuras y su día a día los documenta en su canal de YouTube 'Cat dog travels', en el que cuenta con más de 25.000 suscriptores a inicios de septiembre. En uno de sus vídeos más virales, Jesús explica la historia de cada una de sus mascotas, cómo llegaron a su vida y cómo es su día a día viajando y viviendo juntos en una furgoneta.

Hay muchos casos de personas que deciden dejarlo todo para empezar una nueva vida sobre ruedas, pero hay pocos casos que lo hagan con 5 animales. Por este motivo, Jesús empieza presentando a sus cinco acompañantes: "Los perros son Bayron, Jacko y Max, y los gatos serían Rocky y Balboa. Cada uno de ellos tiene una historia distinta que contar".

Primera mascota

El primer perro que llegó a la vida de Jesús fue Bayron: "Era muy pequeñito y tenía 6 meses cuando lo adoptamos. Era de una amiga de mi expareja y lo tenían allí medio abandonado y no lo cuidaban de la mejor manera. Realmente no sabíamos cómo gestionar las cosas porque era el primer perro que teníamos y era PPP [perro potencialmente peligroso]. Tuve que hacer un pequeño curso y pasar un psicotécnico".

Aunque al principio no fue fácil, Jesús logró salir adelante y acabó encontrando a Jacko, que también está considerado como un perro potencialmente peligroso. En este caso se lo encontró en medio de la montaña y Jesús tenía miedo de cómo podía llegar a reaccionar el perro. Lejos de todos esos miedos, Jacko solo quería cariño y comida, con lo que su adaptación fue perfecta y su convivencia también.

Bayron, Max y Rocky jugando juntos, al lado de la furgoneta cámper. / YouTube / Cat dog travels

Un paso más allá

Tras ver que podían convivir perfectamente, Jesús dio un paso más allá: "A mí desde siempre me había hecho mucha ilusión tener perros y gatos y que pudieran jugar como si fueran hermanitos. Pero ahora tenía dos perros PPP, como para meter un gato en casa. Pero ya sabes que soy un cabezón; por eso, fui a una asociación de animales, que tenían muchísimos gatos que habían recogido de la calle, y conocí a Rocky".

Cuando por fin volvió a la asociación para recogerlo y llevárselo, vio cómo otro gato no se separaba ni de él, ni de Rocky: era su hermano. Al ver esto, Jesús no pudo evitar llevárselo también. De esta manera adoptó a Balboa, el hermano de Rocky, dos gatos que tienen problemas de visión.

El último en llegar

Finalmente, apareció el último: "El problema me vino a los años, cuando apareció Max. Era otro PPP, pero esta vez era más grande y más fuerte. No sabía qué hacer, porque ya tenía dos perros y dos gatos y encima ahí ya vivía en la furgoneta. Pero para mi sorpresa, este perro también era muy bueno y solo quería estar encima de mí y darme cariño".

Bayron, Jacko y Max en la furgoneta cámper de Jesús. / YouTube / Cat dog travels

Una vez había juntado a todos, tuvo que remodelar toda su furgoneta para adaptarla a sus necesidades. Desde un espacio para que puedan descansar mientras está conduciendo hasta un arenero, un rascador y mucho espacio para que ellos puedan vivir de lujo. "Tenemos que aprender de los animales. Ten en cuenta que han sido todos recogidos de la calle, que los he metido en una furgoneta camper y que se llevan bien como si fueran hermanitos y se conocieran de toda la vida", finaliza exponiendo Jesús.