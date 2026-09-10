El Gobierno presenta la nueva temporada de viajes del Imserso, con 879.213 plazas asignadas

El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado este jueves en León la temporada de viajes del Imserso 2026-2027. Los viajes, para los que están acreditadas 4.602.255 personas, empezarán a comercializarse a partir del próximo 14 de septiembre. El primero se realizará a partir del 1 de octubre, con destino Oropesa.

Consumo ofrecerá un total de 879.213 plazas, destinadas al turismo de costa peninsular, de costa insular y al turismo de escapada. En cuanto a la distribución de las mismas, el 50,1%, 440.284 plazas, se reservarán para la costa peninsular; el 25,9%, 228.142, para costa insular; y el 23,9%, 210.787 plazas serán dedicadas al turismo de escapada, con circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, el ministerio ha reservado 7.447 plazas a 50 euros del total de plazas ofertadas en esta nueva temporada, consolidando una medida que ha transformado el acceso a los viajes del Imserso y ha reforzado su dimensión social. También se mantendrá la opción de que los pensionistas puedan viajar con sus animales de compañía. Todos los viajes podrán reservarse a través de las páginas web del ministerio, para costa peninsular y turismo de escapada y para turismo de costa insular.

El impacto de la tarifa plana

Durante la presentación, el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, también ha dado a conocer los datos de la anterior temporada. Una de las principales novedades fue la introducción de una tarifa plana de 50 euros, con el objetivo de evitar que los pensionistas con menor renta se vieran excluidos de estos viajes. Según los datos de Consumo, en la temporada 2025-2026, la primera en la que ha estado en marcha la tarifa plana de 50 euros, 5.221 personas que reciben pensiones más bajas han viajado utilizando este descuento.

El año anterior, cuando existía una medida similar, consistente en un descuento del 50% sobre el precio total del viaje, solo 523 plazas fueron ejecutadas. Según ha puesto de manifiesto Bustinduy, las cifras reflejan que la nueva tarifa plana "ha cumplido con el objetivo de eliminar la barrera económica que impedía a los pensionistas con menos recursos participar en el programa, garantizando el acceso al envejecimiento activo y al ocio de las personas pensionistas independientemente de su nivel de renta".

Los destinos más solicitados en relación a esta prestación han sido Andalucía y circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente, y Cataluña, con 845 viajeros. Otra de las novedades introducidas durante la pasada campaña fue la opción de viajar con animales de compañía para los viajes de costa peninsular e insular. Según ha destacado Bustinduy, más de mil personas (1.066) se han acogido a esta nueva posibilidad.

La venta, por provincias

En cuanto a la comercialización de los viajes, cada provincia tiene asignada una cantidad disponible de viajes a cada uno de los destinos "en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma". Los primeros días de comercialización, entre el 14 y 18 de septiembre, los solicitantes solo podrán reservar los viajes existentes en su cupo por provincia. Consumo ha tomado esta decisión para "escalonar la venta y evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes". A partir del 19 de septiembre, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

Además, el Imserso distribuirá el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas. La medida contribuirá a desestacionalizar el turismo, mantener la actividad y el empleo durante todo el año y reducir la masificación en los periodos de mayor ocupación.