Tomás, joven trabajando en Australia: "He ganado más de 1.500 euros a la semana después de impuestos"

Emigrar se ha convertido en casi una obligación para muchos jóvenes de todo el mundo. Buscar un futuro mejor o simplemente ganar dinero para ahorrar y poder volver a su país es el objetivo de muchas personas que no dudan en irse a la otra punta del planeta para lograr su objetivo.

Aquí, te hablamos de la experiencia de Abigail, que vive en Japón, y ahora te contamos cómo es la vida de Tomás, un argentino que lleva 7 años viviendo en Australia. A través de su canal de Youtube y su cuenta de Instagram cuenta muchas cosas sobre la vida en el país de los canguros, pero también sobre los trabajos y sueldos en el continente.

En una de sus publicaciones intenta derribar algunos de los mitos que más ha escuchado durante estos años como que en Australia te haces millonario en tan solo seis meses, que es imprescindible tener un inglés perfecto o que es complicado conseguir la visa para entrar a trabajar. “En Australia se puede ahorrar pero hay algo que no todo el mundo te cuenta y es que es uno de los países más caros del mundo. En alquiler puedes llegar a gastar casi 1.000 dólares americanos por mes en una casa compartida”, explica Tomás.

Igualmente, indica que la gente piensa que es imposible trabajar como profesional y, según argumenta, en ocasiones es así ya que algunas profesiones requieren un nivel de inglés muy alto o experiencia local. Pero también conoce a latinos que desarrollan su trabajo con normalidad. “Hoy en día conozco a muchos chicos trabajando en IT, en ingeniería, en salud, muchos arquitectos, muchísimos contadores y la verdad es que Australia tiene una economía enorme, no es solamente un tipo de trabajo”, relata el joven argentino.

Salarios mensuales

Tomás explica que otro mito que se cuenta habitualmente es que en Australia no se gana mucho dinero. Es por ello que cuenta que ha trabajado en muchas industrias en las que hacía 60 horas por semana y “tuve salarios que nunca en mi vida pensé que iba a tener. Para que se den una idea, cuando trabajé en el campo que estuve haciendo la siembra, sí, hice 94 horas por semana, pero tuve salarios de aproximadamente 2.500 dólares australianos por semana después de impuestos (unos 1.547 euros)”.

Igualmente, explica que cuando trabajó en la mina llegó a ganar unos 1.393 euros semanales mientras que en la ‘solar farm’ (granja solar, instalando paneles solares) unos 1.300. “Si quieren ganar buenos salarios, vayan a Australia, rómpanse el culo trabajando, que estoy seguro que van a hacer una gran diferencia económica”, concluye.

Sobre si en Australia se puede ahorrar, la realidad vuelve a ser la misma, sí, pero depende de dónde se trabaje. Tomás cuenta que cuando llegó al país su objetivo era poder ir al Mundial de Catar. Así que entró en una ‘solar farm’ y logró ahorrar unos 20.000 dólares americanos en cuatro meses y ver todos los partidos del mundial -entendemos que los de Argentina-.

Noticias relacionadas

“Hay que elegir ciertos sectores, ciertos lugares para trabajar y estar de acuerdo con trabajar 50, 60, 70, 80 horas por semana. Pero si les gusta hacer ese tipo de trabajos, Australia tiene varios lugares en donde pueden ahorrar mucho dinero. Hay algunas industrias, como por ejemplo en la siembra, en donde dice 94 horas de trabajo por semana y en donde físicamente realmente no me cansaba mucho porque estaba todo el día sentado en un tractor”, concluye.