Algarrobas: La 'harina' mágica de helados, mermeladas o cosmética

Los productores valencianos de algarroba están ya en plena fase de recolección. Pero son tiempos duros. Hubo un exceso en los precios hace apenas un lustro y ahora el sector pena la pérdida de clientes y la consiguiente menor rentabilidad de un cultivo que tiene múltiples salidas industriales por sus propiedades como espesante, como edulcorante o como alimento para animales.

Conviene ir al fruto del algarrobo para comprender su funcionalidad. Hay que separar la semilla, el llamado garrofín, de la pulpa, porque "tienen usos diferentes", tal como explica Manolo Feltrer, gerente de Fruitsecs, una cooperativa de segundo grado cuyos socios disponen de una trituradora propia para trabajar su producción de esta vaina. La piel y el germen de la semilla se quitan y lo que queda es el endosperno, que se convierte en harina y se utiliza como el espesante y estabilizante alimentario que se denomina E410.

"Es transparente y no aporta color ni sabor en una mezcla de líquido y sólido", apunta Feltrer, quien añade que se utiliza de manera especial en los helados, sobre todo en los lácteos, e impide que se separe el líquido de la vainilla o el cacao, por ejemplo. Tarda más en derretirse y es más cremoso", añade, antes de recordar otros productos en los que antes o ahora mismo es posible encontrar la también llamada goma de garrofín, como el ketchup, el queso de untar estilo filadelfia o las mermeladas.

Aplicaciones

Las aplicaciones son múltiples. En farmacia, por ejemplo, la harina de algarroba es básica para producir las cápsulas que encierran determinados medicamentos. En cosmética, lo incorporan las cremas para la cara, también por su capacidad como espesante, aunque Feltrer recueda que algunas empresas llegaron a fabricar directamente crema con garrofín.

Un agricultor de Alicante muestra algarrobas / Levante-EMV

Claro que a este último le ha salido competencia en forma de otros productos más baratos y que le han expulsado de algunos sectores, como la generación de ketchup. Son los hidrocoloides, cuyo nombre deriva del término griego hydro, que significa agua, y kolla, pegamento. Debido a sus propiedades de formación de geles, espesantes y texturizantes, son aprovechados como aditivos en la industria de los alimentos.

Separada la semilla, queda la pulpa de la algarroba. Esta tiene un alto contenido en pinitol, un azúcar apto para algunos tipos de diabetes. Así que con su tratamiento se puede convertir en un edulcorante. En Carcaixent, la multinacional ADM se dedica a su producción. Otra utilidad es el tostado para hacer chocolate con albarroba, que es un producto que no tiene excitantes, tal como explica Feltrer: "Es más sano que el cacao pero su sabor es diferente y no gusta tanto al consumidor", de tal forma que hay que mezclar ambos productos. Cuando el cacao está muy caro, se utiliza el tostado de algarroba para rebajar su precio, pero este uso "es muy pequeño".

Tostado

Otro uso es el tostado para alimentar animales. Cuenta el gerente de Fruitsecs que una empresa valenciana exporta 15 millones de kilos cada año de este producto, la mayoría para China o Vietnam, países donde hace mucho calor y donde los taninos de la algarroba evitan la salmonelosis en las aves. Por último, se gasta para dar de comer a los caballos -"tiene poca proteína pero mucho azúcar y eso les va bien"- y en piensos para perros, porque permite que "las heces sean más sólidas y menos líquidas, lo que facilita la recolección de las mismas en la calle".

Manolo Feltrer / Levante-EMV

Feltrer calcula que en la Comunitat Valenciana la producción de algarroba alcanza los 40 millones de kilos. De ellos, solo el 10 %, es decir cuatro millones, corresponden al garrofin. Hubo un tiempo, entre 2017 y 2022 en que el precio de este último subió como la espuma. Tanto, que pasó de tres a treinta euros el kilo porque subió el consumo y la producción era corta. Entonces, las multinacionales que compraban esta harina cambiaron a otro espesante "y redujeron el consumo, de tal forma que ahora se produce más de lo que se vende y los precios han bajado".

Campo de algarrobos en Valencia / Levante-EMV

Así que el garrofín ha vuelto a los 3 euros, con costes mayores que hace un lustro por el alza de la inflación, y la algarroba en su conjunto ha quedado en 45 céntimos el kilo. Pero, claro, la recolección tiene ya unos costes de 35 céntimos y si se suman otros gastos, como la poda de los campos, resulta que la rentabilidad es negativa. La consecuencia, añade Feltrer, es el abandono de campos y la pérdida de zonas de producción.

Llamamiento de AVA

Ante este panorama la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), a la que está adherida una parte de los socios de Fruitsecs, ha hecho un llamamiento a la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, así como a otros sectores que están incorporando nuevas aplicaciones para esta materia prima, para que "prioricen la compra de algarroba local frente a alternativas foráneas y garanticen unos precios que permitan cubrir los costes de producción".

Chocolates de algarroba / Levante-EMV

La organización señala que la negativa evolución de los precios contrasta con el incremento del valor de los productos que incorporan garrofín y otras partes de la algarroba. Según AVA, este aumento no se ha trasladado a las cotizaciones percibidas por los agricultores. A esta situación de precios se suma una previsión de producción inferior a la media de los últimos cinco años. Y es que las lluvias registradas durante el invierno y la primavera favorecieron una buena floración, pero la sucesión de olas de calor ha provocado estrés hídrico en los árboles y ha reducido el peso de las algarrobas.

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Rentabilidad

El responsable de la sectorial de frutos secos de AVA-Asaja, José Antonio Ruiz, advierte en un comunicado de la entidad de que la falta de rentabilidad puede tener consecuencias que van más allá de la propia actividad agrícola. La organización considera que si la industria sustituye el garrofín por alternativas procedentes de otros países, los productores tendrán dificultades para obtener una rentabilidad suficiente, mientras que el producto sustitutivo recorrerá mayores distancias y tendrá una mayor huella de carbono.