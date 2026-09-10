Alex Bermúdez, asesor energético: “Estás pagando más de 100 euros al año por algo que ni siquiera usas”

Es posible que estés pagando cada mes por un servicio relacionado con la luz o el gas que ni siquiera utilizas. Así lo advierte Álex Bermúdez, asesor energético, que recomienda revisar con atención las facturas para localizar posibles servicios adicionales incluidos en el contrato.

“¿Sabes que estás pagando más de 100 euros al año por algo que ni siquiera usas?”, plantea Bermúdez en un vídeo publicado en TikTok. El experto pone el foco en servicios que pueden aparecer asociados al suministro, como mantenimiento, asistencia de calderas o reparaciones.

La recomendación no es nueva. La OCU explica que en el mercado libre es habitual que las comercializadoras ofrezcan servicios adicionales y que estos pueden pasar inadvertidos para el consumidor. En el caso del gas, por ejemplo, es frecuente encontrar contratos de mantenimiento de la caldera u otros aparatos.

Qué mirar en la factura

La clave está en revisar el apartado de “servicios” u “otros conceptos” de la factura. Ahí pueden aparecer importes que no corresponden directamente al consumo de energía.

Bermúdez menciona algunos nombres que pueden servir como pista, como Servigas, Serviplus, servicio de mantenimiento o servicio de caldera, aunque la denominación concreta dependerá de la compañía y del contrato.

La CNMC también señala que los servicios contratados con la comercializadora, como el mantenimiento de las instalaciones o determinados seguros, deben aparecer desglosados en la factura.

Por eso, antes de dar de baja uno de estos servicios conviene comprobar qué cubre, cuánto cuesta y cuáles son sus condiciones de cancelación. La CNMC recomienda tener en cuenta precisamente los servicios adicionales, junto con posibles cláusulas de preaviso o cancelación anticipada, al revisar un contrato energético.

Bermúdez plantea además comparar estas coberturas con las que ya tenga contratadas cada familia, especialmente a través del seguro del hogar, para evitar pagar dos veces por prestaciones similares.

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La comprobación, en cualquier caso, es sencilla: coger la última factura y revisar todos los conceptos que aparecen además del consumo de energía. Si hay algún servicio que no se utiliza o que ya está cubierto por otra póliza, puede ser el momento de comprobar si interesa mantenerlo o solicitar su baja.