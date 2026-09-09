Guía de los viajes del Imserso: estos son los tres tipos de destinos, sus precios y las fechas de reserva

Tras más de 40 años de vida laboral, llega un momento esperado por los trabajadores más veteranos: la jubilación. Y es que después de pasar más de media vida trabajando, llega el momento de gozar de un merecido descanso para disfrutar del tiempo libre o recuperar las aficiones que quedaron pendientes durante años.

Entre estos hobbies se encuentra viajar, una pasión que comparte cualquier generación.

Por ende, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cuenta con un programa de turismo social que organiza viajes económicos para jubilados y pensionistas. Para la temporada de 2026-27 se han abierto 879.213 plazas, con una oferta muy variada y destinos para todos los gustos.

De hecho, presenta tres modalidades de viaje bien diferenciadas que empezarán a comercializarse a partir del lunes 14 de septiembre de 2026.

Son estancias de entre ocho y diez días en la las comunidades autónomas de Catalunya, Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Además, son los destinos donde más plazas se han abierto, un total de 440.284, que representan el 50,1% de la oferta.

Dentro de la oferta de costa peninsular se incluyen los siguientes destinos:

Costa de Almería : Famosa por sus playas vírgenes y el Parque Natural de Cabo de Gata, un lugar ideal para aquellos que busquen naturaleza y tranquilidad .

: Famosa por sus playas vírgenes y el un lugar ideal para aquellos que busquen naturaleza y . Costa de Cádiz : Conocida por su extenso litoral y su historia , un destino perfecto para los amantes de la cultura y la gastronomía .

: Conocida por su , un destino perfecto para los amantes de la cultura y la . Costa de Granada : Destaca por su clima suave y un paisaje idílico que combina el mar con la montaña.

: Destaca por su y un paisaje idílico que combina el mar con la montaña. Costa de Huelva : Conocida por sus playas preciosas y un entorno natural de encanto para los que quieran adentrarse en la naturaleza.

: Conocida por sus y un entorno natural de encanto para los que quieran adentrarse en la naturaleza. Costa de Málaga : Es el epicentro de la Costa del Sol , donde se encuentran algunas de las playas más famosas de España. Es ideal para los que deseen apuntarse a actividades de ocio y disfrutar de un ambiente turístico .

: Es el epicentro de la , donde se encuentran algunas de las playas más famosas de España. Es ideal para los que deseen apuntarse a y disfrutar de un ambiente . Costa de Barcelona : Las playas de la capital catalana combinan lo urbano con una rica oferta cultural, un destino para aquellos que quieran disfrutar del mar , la arquitectura modernista y el ajetreo de la gran ciudad.

: Las playas de la capital catalana combinan lo con una rica oferta cultural, un destino para aquellos que quieran , la arquitectura modernista y el ajetreo de la gran ciudad. Costa de Girona: La Costa Brava destaca por sus paisajes de acantilados y sus pintorescos pueblos de pescadores que envuelven todo el litoral en un ambiente único. Es una zona perfecta para desconectar del día a día.

En cuanto a los precios el coste general será desde 309,22 euros con transporte y desde 224,63 euros sin transporte, con variaciones según la temporada.

Se trata de estancias de 10 y 8 días en las Islas Canarias y Baleares. Para ello se han destinado el 25,9% de las plazas disponibles.

En concreto, el programa permite volar a Mallorca, Menorca e Ibiza, además de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma. Cada isla ofrece un atractivo propio, desde calas de aguas calmas hasta impresionantes parajes volcánicos, con alojamientos seleccionados y propuestas de ocio pensadas a la medida del público sénior.

Los precios rondan los 270,52€ para las Baleares y 464,72€ para Canarias.

Esta última modalidad incluye estancias de 4, 5 y 6 días con los siguientes tipos de viajes:

Circuitos culturales : Rutas organizadas para descubrir el patrimonio histórico, artístico y las tradiciones de diferentes ciudades. Los precios rondan los 312 euros.

: Rutas organizadas para descubrir el patrimonio histórico, artístico y las tradiciones de diferentes ciudades. Los precios rondan los 312 euros. Turismo de naturaleza : Escapadas a entornos naturales espacios protegidos orientadas al descanso y al senderismo suave. Los precios rondan los 305 euros.

: Escapadas a entornos naturales espacios protegidos orientadas al descanso y al senderismo suave. Los precios rondan los 305 euros. Capitales de provincia : Viajes urbanos pensados para disfrutar de la oferta cultural, gastronómica y de ocio de las grandes ciudades. Los precios rondan los 132 euros.

: Viajes urbanos pensados para disfrutar de la oferta cultural, gastronómica y de ocio de las grandes ciudades. Los precios rondan los 132 euros. Ciudades de Ceuta y Melilla: Estancias breves para conocer el valor histórico, la arquitectura y el crisol cultural de ambas plazas autónomas. Los precios rondan los 305 euros.

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Para más información sobre los destinos se debe visitar la página web oficial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.