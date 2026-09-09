Jubilados
Guía de los viajes del Imserso: estos son los tres tipos de destinos, sus precios y las fechas de reserva
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales cuenta con un programa de turismo social que organiza viajes económicos
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El Imserso abrirá el 14 de septiembre las reservas para 2026-2027 con viajes desde 50 euros
Tras más de 40 años de vida laboral, llega un momento esperado por los trabajadores más veteranos: la jubilación. Y es que después de pasar más de media vida trabajando, llega el momento de gozar de un merecido descanso para disfrutar del tiempo libre o recuperar las aficiones que quedaron pendientes durante años.
Entre estos hobbies se encuentra viajar, una pasión que comparte cualquier generación.
Por ende, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cuenta con un programa de turismo social que organiza viajes económicos para jubilados y pensionistas. Para la temporada de 2026-27 se han abierto 879.213 plazas, con una oferta muy variada y destinos para todos los gustos.
De hecho, presenta tres modalidades de viaje bien diferenciadas que empezarán a comercializarse a partir del lunes 14 de septiembre de 2026.
Son estancias de entre ocho y diez días en la las comunidades autónomas de Catalunya, Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Además, son los destinos donde más plazas se han abierto, un total de 440.284, que representan el 50,1% de la oferta.
Dentro de la oferta de costa peninsular se incluyen los siguientes destinos:
- Costa de Almería: Famosa por sus playas vírgenes y el Parque Natural de Cabo de Gata, un lugar ideal para aquellos que busquen naturaleza y tranquilidad.
- Costa de Cádiz: Conocida por su extenso litoral y su historia, un destino perfecto para los amantes de la cultura y la gastronomía.
- Costa de Granada: Destaca por su clima suave y un paisaje idílico que combina el mar con la montaña.
- Costa de Huelva: Conocida por sus playas preciosas y un entorno natural de encanto para los que quieran adentrarse en la naturaleza.
- Costa de Málaga: Es el epicentro de la Costa del Sol, donde se encuentran algunas de las playas más famosas de España. Es ideal para los que deseen apuntarse a actividades de ocio y disfrutar de un ambiente turístico.
- Costa de Barcelona: Las playas de la capital catalana combinan lo urbano con una rica oferta cultural, un destino para aquellos que quieran disfrutar del mar, la arquitectura modernista y el ajetreo de la gran ciudad.
- Costa de Girona: La Costa Brava destaca por sus paisajes de acantilados y sus pintorescos pueblos de pescadores que envuelven todo el litoral en un ambiente único. Es una zona perfecta para desconectar del día a día.
En cuanto a los precios el coste general será desde 309,22 euros con transporte y desde 224,63 euros sin transporte, con variaciones según la temporada.
Se trata de estancias de 10 y 8 días en las Islas Canarias y Baleares. Para ello se han destinado el 25,9% de las plazas disponibles.
En concreto, el programa permite volar a Mallorca, Menorca e Ibiza, además de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma. Cada isla ofrece un atractivo propio, desde calas de aguas calmas hasta impresionantes parajes volcánicos, con alojamientos seleccionados y propuestas de ocio pensadas a la medida del público sénior.
Los precios rondan los 270,52€ para las Baleares y 464,72€ para Canarias.
Esta última modalidad incluye estancias de 4, 5 y 6 días con los siguientes tipos de viajes:
- Circuitos culturales: Rutas organizadas para descubrir el patrimonio histórico, artístico y las tradiciones de diferentes ciudades. Los precios rondan los 312 euros.
- Turismo de naturaleza: Escapadas a entornos naturales espacios protegidos orientadas al descanso y al senderismo suave. Los precios rondan los 305 euros.
- Capitales de provincia: Viajes urbanos pensados para disfrutar de la oferta cultural, gastronómica y de ocio de las grandes ciudades. Los precios rondan los 132 euros.
- Ciudades de Ceuta y Melilla: Estancias breves para conocer el valor histórico, la arquitectura y el crisol cultural de ambas plazas autónomas. Los precios rondan los 305 euros.
Para más información sobre los destinos se debe visitar la página web oficial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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