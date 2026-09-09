The District prevé un 37% más de asistentes en Madrid tras abandonar Barcelona: "Nos han recibido con los brazos abiertos"

"Siempre estaremos agradecidos a Barcelona, pero en Madrid nos han recibido con los brazos abiertos". Con estas palabras comenzaba Juan Velayos, presidente de la feria inmobiliaria The District, su intervención en el Cercle d'Economia, que este miércoles ha acogido la habitual presentación del congreso. Este año, sin embargo, será el primero que la cita ocupe un recinto ferial distinto al de Barcelona en Montjuïc, primero, y al de Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, después. "Han sido cuatro ediciones de gran éxito, pero el mercado nos lo pedía y hemos terminado haciéndole caso", ha añadido Velayos.

La organización anunció el pasado mes de diciembre su decisión de trasladarse a Madrid, después de que la última edición celebrada en Barcelona dejara de contar con una subvención nominativa de 250.000 euros. El Ajuntament, bajo el gobierno de Jaume Collboni, renunció a esa partida para lograr el voto favorable de los Comuns, después de que de año tras año se vinieran produciendo protestas sociales en contra del salón y del carácter especulador de algunas empresas participantes.

Un 37% más de asistentes

Ahora, Velayos ha adelantado que prevén la asistencia de más de 20.000 profesionales entre los próximos 22 y 24 de septiembre, cuando se celebrará en el salón de Ifema la quinta edición de la feria. La cifra supone una participación un 37% superior a la de la última convocatoria catalana, que reunió a 14.537 personas, y el doble de los 10.000 asistentes que este salón atrajo en su primera edición. El presidente de The District ha trasladado además que ya hay registradas unas 1.400 reuniones bilaterales y confirmados 540 ponentes, con una alta participación internacional, Portugal como país invitado, y con el foco puesto, especialmente, en la atracción de capital latinoamericano.

Entre los asistentes confirmados figuran representantes de los mayores fondos de inversión del mundo, como Sami Amichi (Blackstone), el mayor casero privado de España, con cerca de 19.600 pisos; Jayesh Patel (Norges), el fondo soberano noruego que junto a Sonae Sierra ha acordado la compra de ocho centros comerciales en España a la familia Balkany por 1.500 millones de euros, entre ellos Gran Via 2; o Adolfo Favieres (BlackRock), que ha anunciado recientemente su intención de entrar en vivienda asequible. La organización también ha celebrado la confirmación de Domingo Etcheverria (The Carlyle Group), firma estadounidense accionista de compañías como Codorníu o la consultora catalana Seidor, y de Pedro Correia (Brookfield), que este año ha comprado Fidere (Blackstone), una socimi con 47 edificios, por 1.050 millones.

El pulso por la vivienda asequible

La presentación en Barcelona ha contado con dos mesas redondas que han debatido sobre la inteligencia artificial (IA) aplicada al sector inmobiliario y a la vivienda asequible, siempre con la inversión como hilo conductor. "Estamos convencidos de nuestro propósito de representar el ADN del capital privado", han subrayado desde The District. Entre los participantes ha destacado la presencia de Xavier Vilajoana, presidente de la Associación de Promotores de España (APCE); Ramon García-Bragado, presidente-coordinador del grupo de trabajo de la Comissió d'Habitatge de la Generalitat; Manel Rodríguez, socio y consejero delegado de Salas, y Carlos Muñoz, delegado en Catalunya de Asval, la asociación de propietarios de vivienda en alquiler.

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El sector privado ha reprochado sobre todo la falta de seguridad jurídica y ha reiterado su oposición a la regulación de la oferta. Desde la Generalitat, García-Bragado, como representante del brazo promotor público, ha reconocido no compartir todo el discurso del brazo regulador de la Administración, aunque sí una parte de la contención de rentas. Con todo, el comisionado ha asumido que se ha dañado la oferta y que hoy llaman a su puerta parejas que perciben un suelo de más de 2.500 euros porque no encuentran piso en el mercado de alquiler tradicional.