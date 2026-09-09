La tecnológica francesa Skello invertirá parte de sus nuevos fondos en duplicar el tamaño de su oficina de Barcelona

Estudiaban y trabajaban, Quitterie Mathelin-Moreaux y Emmanuelle Fauchier-Magnan, en San Francisco (Estados Unidos) cuando detectaron que no había herramientas demasiado potentes para gestionar digitalmente los turnos en un restaurante. Aquella idea se ha convertido, una década después, en una ‘startup’ que acaba de cerrar una ronda de financiación de 200 millones de euros, una de las mayores operaciones de Europa protagonizada por una ‘startup’ cofundada por mujeres.

Skello es francesa, pues la sede de la empresa está en París, pero ambas emprendedoras decidieron enseguida abrir una oficina en Barcelona que seguirá creciendo en gran medida con el dinero de esta operación.

La empresa tiene un centenar de trabajadores en la capital catalana. La mayoría se dedican al mercado español, pero también hay equipos que trabajan para la central. De hecho, Skello acaba de abrir operaciones en Italia, y el negocio se lleva, de momento, desde esta oficina situada dentro de un ‘coworking’ WeWork en el barrio del Poblenou, del que ocupan una planta entera.

“Lo que estamos construyendo aquí es un ‘hub’ de talento europeo”, resume Marc Pagès, director de Skello en España. Los planes concretos de la empresa contemplan duplicar el número de trabajadores que llenan las oficinas de Barcelona hasta rozar los 250 a finales de 2027. “La idea es abrir nuevos mercados, y hacerlo desde Barcelona”, desvela el mismo.

Áreas de trabajo de Skello España, 'startup' francesa con oficinas en un coworking de Barcelona / JORDI COTRINA / PIM

Por lo pronto, en España llevan años doblando como mínimo su facturación. Pagès prefiere no concretar la cifra, solo adelanta que la ambición es multiplicar por cinco su volumen de negocio en el próximo lustro. A nivel global, la empresa supera los 50 millones de euros en ingresos recurrentes anuales (ARR, por las siglas en inglés). Es decir, sumando todas las mensualidades que pagan sus clientes.

Aquí han seducido a marcas como Mango, Tous o La Tagliatella: son el socio de referencia para todos o gran parte de sus franquiciados. El rasgo más diferencial de su plataforma, dice, es que está específicamente pensada para empresas que tienen que gestionar muchos turnos, por eso no les ha costado convencer a los grandes franquiciados de estas cadenas, que tienen mucho personal que gestionar, sin disponer de todas las capacidades tecnológicas de sus centrales.

Nuevos sectores e IA

A partir de ahí, han ido mejorando la plataforma para que también responda a necesidades como publicar automáticamente las vacantes en todos los portales digitales de empleo. “Lo que queremos es abarcar cada vez más módulos”, explica Pagès, que afirma que otra parte del dinero de la última ronda de inversión irá a ello. “No ser solo un planificador de turnos, sino una ‘suite’ de recursos humanos donde puedas cubrir todo el ciclo de vida: desde la selección de una persona, hasta el control horario, las variables de la nómina, la gestión documental, la firma electrónica y toda la parte de formación y evaluación del empleado”, enumera.

En paralelo, también trabajan en incorporar nuevos sectores a su lista de clientes habituales, empezando por empresas de limpieza o construcción. “Nos falta un poco a nivel producto, para que se adecue 100% a lo que necesitan, pero a la que lo tengamos tiene que ser lo que provoque este crecimiento exponencial”, vaticina.

El otro gran elemento clave en el que apoyan su crecimiento es en la inteligencia artificial (IA): por ahora, les permite planificar automáticamente cuanta gente se necesita en un turno, y quien es mejor para ocupar cada posición; les sugiere las personas más idóneas para cubrir una ausencia imprevista; o tienen una especie de ChatGPT propio que ayuda al empresario a conocer casuísticas de su empresa como quien ha hecho más horas extras o quien ha trabajado más domingos en un periodo concreto.