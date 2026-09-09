La Seguridad Social puede pagar una pensión del 20% de la base reguladora a los familiares de un fallecido

Cuando una persona fallece, las prestaciones de la Seguridad Social que primero suelen venir a la cabeza son la pensión de viudedad y la pensión de orfandad. Sin embargo, existe otra prestación destinada a determinados familiares que convivían con el fallecido y dependían económicamente de él.

Se trata de la pensión en favor de familiares, una prestación que puede corresponder, en determinados supuestos, a nietos, hermanos, padres, abuelos e hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente.

La cuantía general de esta pensión es el 20% de la base reguladora correspondiente al fallecido. No obstante, no se trata de una ayuda que se conceda automáticamente por el mero hecho de ser familiar: la Seguridad Social establece una serie de condiciones que deben acreditarse.

Una pensión poco conocida

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, considera que precisamente el desconocimiento es uno de los principales problemas de esta prestación.

"Nuestro sistema público de pensión contiene un amplio abanico de prestaciones, muchas de ellas poco conocidas, y un buen ejemplo de ello es la pensión en favor de familiares" Alfonso Muñoz Cuenca — Funcionario de la Seguridad Social

El experto señala que puede beneficiar, en determinados casos, a “hijos, hermanos, nietos, padres o abuelos del fallecido que convivían con él y dependían económicamente de esa persona”.

La propia Seguridad Social establece como requisito general que estos familiares hubieran convivido con el fallecido y dependido económicamente de él durante al menos los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, además de no tener derecho a otra pensión pública y carecer de medios de subsistencia.

La razón por la que pasa más desapercibida, según Muñoz, tiene que ver con que es una prestación “muy específica y residual”, mientras que las pensiones de viudedad y orfandad son mucho más conocidas. “Hay familias que podrían tener derecho y ni siquiera saberlo”, advierte el funcionario.

No basta con ser hermano, hijo o nieto

Este es uno de los puntos más importantes. El parentesco por sí solo no da derecho a cobrar la pensión. De hecho, Alfonso Muñoz identifica este como el error más habitual cuando una persona descubre que existe esta prestación.

"El error más habitual es pensar que por ser familiar del fallecido ya se tiene derecho a la pensión. No es así" Alfonso Muñoz Cuenca — Funcionario de la Seguridad Social

El funcionario pone como ejemplo a los hermanos. No basta con acreditar que eran hermanos de la persona fallecida: también deben demostrar que convivían con ella y que dependían económicamente de ella durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

La Seguridad Social contempla entre los posibles beneficiarios a nietos y hermanos; madre y abuelas; padre y abuelos; y determinados hijos y hermanos de personas que fueran pensionistas de jubilación o incapacidad permanente.

Además, existen requisitos adicionales relacionados con la situación económica del beneficiario y con la situación laboral o de cotización del fallecido. Cuando este se encontraba en alta o en situación asimilada al alta, por ejemplo, debe acreditar con carácter general 500 días de cotización dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento o 15 años a lo largo de su vida laboral. Si era pensionista, no se exige periodo previo de cotización.

¿Cuánto se puede cobrar?

La regla general establece una pensión equivalente al 20% de la base reguladora del fallecido. La base reguladora concreta depende de la situación laboral de la persona que ha muerto y de la causa del fallecimiento.

Por tanto, no existe una cantidad fija que cobren todos los beneficiarios. Si la base reguladora fuera, por ejemplo, de 1.500 euros mensuales, el 20% supondría una pensión inicial de 300 euros al mes, antes de aplicar las reglas que correspondan en cada caso.

Existe, además, un supuesto especial. Cuando no hay cónyuge superviviente ni hijos con derecho a pensión, la prestación en favor de familiares puede incrementarse con el 52% correspondiente a la viudedad, siguiendo el orden de preferencia establecido y con el límite del 100% de la base reguladora.

Por eso, el 20% debe entenderse como el porcentaje general de partida, no como una cantidad máxima ni como un importe que se conceda automáticamente a cualquier familiar.

La prestación tiene además una diferencia importante respecto a otras ayudas que se solicitan tras un fallecimiento: el derecho depende de acreditar una situación de necesidad económica y una relación de convivencia y dependencia con el fallecido, además del resto de requisitos establecidos por la normativa.

La propia Ley General de la Seguridad Social recoge en su artículo 226 que las prestaciones en favor de familiares están vinculadas a la “dependencia económica del causante” y remite a su desarrollo reglamentario para determinar los familiares que pueden acceder a ellas y las condiciones concretas.

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En definitiva, no cualquier familiar puede cobrar esta pensión. Pero para quienes sí cumplen las condiciones, se trata de una prestación que puede convertirse en una fuente de ingresos tras el fallecimiento de la persona de la que dependían económicamente y que, como recuerda Muñoz, puede pasar completamente desapercibida precisamente por ser mucho menos conocida que la viudedad o la orfandad.