Vida rural
Sebastián de la Torre reforma con sus propias manos una casa de campo tras la muerte de su madre: "Quería empezar las obras en este momento, porque sabía que me iba a ayudar mucho en el proceso"
El 'youtuber' muestra los avances de la reforma a través de su canal de YouTube
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Hay pocas formas tan auténticas de afrontar un duelo como la de Sebastián de la Torre. Tras la muerte de su madre, el creador de contenido ha decidido volcar toda su energía en la reforma de su casa de campo, un proyecto que le mantiene ocupado mientras intenta asimilar la pérdida. "Aunque no lo parezca, estoy pasando una racha muy mala a nivel emocional, pero bueno, vamos dándole duro”, ha confesado en uno de sus últimos vídeos.
Una compra sin ahorros
De la Torre decidió comprase hace tiempo un terreno de 10.000 m² en Moral de Calatrava (Ciudad Real). Por aquel entonces, como cuenta en su canal de Youtube ('Sebastián de la Torre C'), apenas tenía 6.000 euros ahorrados. Sin embargo, como la casa "valía muy poco" y no tenía una hipoteca asociada, pudo ir pagándola poco a poco y empezar a transformarla a su gusto; algo que le ha llevado mucho tiempo, admite.
No obstante, ese esfuerzo ya empieza a hacerse visible: en el interior de la vivienda ha derribado algunas paredes para ganar espacio y luminosidad y, pese a no tener experiencia con ello, se ha encargado de enyesarlas y pintarlas él mismo. Ahora, explica que el siguiente paso es añadir un chapado y una chimenea.
El exterior de la casa
Fuera de la casa el 'youtuber' también ha hecho varias transformaciones: lo primero que ha hecho ha sido vallar el terreno y plantar vegetación a su alrededor. Después, ha construido un camino de piedra para conectar la zona de los animales con la de calistenia y también ha creado un área de descanso, en el que planea añadir un horno de piedra.
"[Estoy] muy contento. Mucho trabajo, pero deseando ya que se termine y, pues, orgulloso, porque la verdad es que cuando haces tú las cosas, como que las disfrutas más. Te saben mejor y no sé, aunque estén peor incluso hechas, como lo has hecho tú, es como que te llega más", expresa.
Tranquilidad y soledad en el campo
Durante los últimos años, De la Torre ha ido construyendo una vida cada vez más ligada al campo y a las redes sociales. Aunque reconoce que crear contenido no le aporta demasiados ingresos, sí considera que el entorno rural le ha dado algo mucho más importante: "La verdad es que en el campo se percibe una calidad de vida, una tranquilidad y una paz que yo no la cambio por nada, porque como veis no hay absolutamente nadie. No hay más edificios, no hay más chalés, no hay nada".
El 'youtuber' admite que no le apetece salir ni socializar demasiado, pero que tener este proyecto entre manos le ha ayudado a seguir adelante: "Quería empezar las obras en este momento, porque sabía que me iba a ayudar mucho en el proceso, que estoy un poco pasándolo mal y tal, y sabía que iba a ser un apoyo, porque [... ] por lo menos estoy superentretenido y tengo la cabeza superllena de cosas. Entre contenido, el trabajo, la casa, la finca, la obra, pues son muchas cosas".
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