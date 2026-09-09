El salto de Criteria en la tecnología de última generación

Durante décadas, La Caixa se distinguió por sus inversiones en lo que se conocía como 'compañías del recibo'. La entidad financiera catalana apostaba por empresas de servicios como Gas Natural (hoy Naturgy), Telefónica o Agbar. Esta política, iniciada en su día por Josep Vilarasau y consolidada por el hoy presidente, Isidre Fainé, convirtió a La Caixa en uno de los grandes actores económicos a escala española y en la empresa más influyente de Catalunya. Sin embargo, esta tradición se ha ido modernizando.

La Fundación La Caixa, propietaria al 100% de su brazo inversor, Criteria, ha ido desplazando su mira inversora para apostar por los sectores tecnológicos de la tecnología más avanzada. Su 'holding' empresarial ha dado buena muestra de ello en los últimos meses. Esta misma semana, Criteria anunciaba que invertirá 250 millones de euros en el Scaleup Europe Fund (SEF), un fondo impulsado por la UE para consolidar compañías de tamaño medio, especialmente en el campo de la tecnología profunda. Este sector, conocido también por su denominación en inglés, 'deep tech', hace referencia a empresas que nacen de investigaciones en el laboratorio, que suelen requerir un largo periodo de investigación y que afrontan retos complejos, como enfermedades graves o el cambio climático.

Con los grandes inversores

El fondo, impulsado por la Unión Europea, está diseñado para cubrir el déficit de financiación en las fases avanzadas e incentivar a las empresas emergentes en expansión más prometedoras de Europa a optar por quedarse en el continente. Además de Criteria, invertirán en el SEF otros vehículos inversores de gran tamaño como son Novo Holdings, EIFO, Allianz, APG, Fondazione Compagnia di San Paolo, Santander o Wallenberg Investments.

Esta apuesta de Criteria se enmarca dentro de su Plan Estratégico 2030, dentro de la cartera de inversiones alternativas del 'holding', que busca diversificar respecto a la cartera fundacional (CaixaBank) y la cartera de inversiones relevantes (sociedades cotizadas) y no puede representar más del 10% de todos los activos.

La entrada en este fondo europeo y en empresas de tecnología de última generación no son las únicas novedades de Criteria en materia inversora. La inversión en el SEF se llevará a cabo desde la gestora Criteria Investment como vehículo de inversión. Fuentes de Criteria exponen que en última instancia se trata de un nuevo enfoque, en que el 'holding' no invierte en empresas, sino en fondos que invierten en empresas.

En efecto, la irrupción en el Scaleup Europe Fund no es la única de este estilo de entre las que ha anunciado el 'holding' dirigido por José María Méndez desde marzo de este año. El pasado mes de julio, Criteria anunció su intención de dar un nuevo impulso a su negocio de inversión en 'start-ups' para facilitar el crecimiento de compañías emergentes de base científica y tecnológica con alto potencial de crecimiento.

Para lograrlo anunció que dos de sus fondos, Criteria Bio Ventures y Criteria Venture Tech, invertirían hasta 300 millones de euros en empresas innovadoras en las fases iniciales de actividad. El objetivo del 'holding' pasa por impulsar terapias y tecnologías transformadoras que puedan tener un impacto positivo en la sociedad.

Estas inversiones se centrarán prioritariamente en España y Portugal y de forma selectivo en Europa y Norteamérica. Actualmente, cerca del 70% del valor de la cartera corresponde a inversiones en España. En aquel momento, Criteria también anunció que cambiaría el nombre de la gestora de 'venture capital' (capital riesgo) y Caixa Capital Risc –fundada en 2002 y propiedad al 100% del brazo inversor de la Fundació La Caixa– pasaba a operar bajo la marca Criteria Capital Risc.

Las participadas más relevantes de esta gestora son Minoryx Therapeutics, Adaptam Therapeutics o Arboleris Pharma, en el caso de las inversiones en el campo biotecnológico; e Ipronics, Immfly o KD en el campo del 'deep tech'.

A día de hoy, las inversiones de referencia de Criteria son CaixaBank (con una participación del 31%), Naturgy (28,5%), ACS (10,6%), Telefónica (9,9%), Veolia (5,4%), Inbursa (9,1%), Bank of East Asia (19,2%), Colonial (17,7%) o Interparking (18%). Los dividendos de estas compañías constituyen la base sobre la que financia la Fundació La Caixa su obra social y cultural.

Cabe recordar que la Fundació La Caixa, una de las primeras de Europa, quiere alcanzar los 800 millones de presupuesto en el año 2030, según el reto que se impuso este mismo mes de junio dentro de su plan estratégico 2025-2030. El salto económico que aspira a dar La Caixa es importante, teniendo en cuenta que en 2025 ya alcanzó los 655 millones de dotación, su techo histórico. La entidad pretende destinar un 60% de su presupuesto al eje social, un 20% será para la investigación y una cifra muy similar irá a proyectos culturales. Entre 2025 y 2030, la Fundació La Caixa pretende invertir 4.000 millones de euros.