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Collserola seguirá cerrado "al menos" tres meses más por la peste porcina, hasta casi final de año

El Ayuntamiento de Sant Cugat reclama a la Generalitat que habilite "espacios seguros" en el parque natural para que los pueda utilizar la ciudadanía

La reapertura de Collserola vuelve a alejarse tras el hallazgo esta semana de otros cinco jabalíes muertos por la peste porcina

MAPA | La lista actualizada de los municipios de Barcelona con restricciones por la peste porcina

Un ciclista accede a una zona cerrada al público por las restricciones establecidas para prevenir la propagación de la peste porcina africana en el parque natural de Collserola. Barcelona, 14 de julio de 2026. AUTOR: Manu Mitru | EPC

Un ciclista accede a una zona cerrada al público por las restricciones establecidas para prevenir la propagación de la peste porcina africana en el parque natural de Collserola. Barcelona, 14 de julio de 2026. AUTOR: Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

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María Jesús Ibáñez

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Barcelona
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El hallazgo la semana pasada de cinco jabalíes muertos infectados de peste porcina africana (PPA) en el interior del parque natural de Collserolla fue un primer indicio de que la reapertura del espacio natural no iba a ser precisamente inmediata, en contra de lo que vienen reclamando desde hace meses los ayuntamientos y colectivos ciudadanos de la zona. Las restricciones impuestas en Collserola continuarán durante "al menos" tres meses más, según ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que ha argumentado criterios científicos para mantenerlas. Si se quiere acabar de una vez con esta crisis sanitaria, hay que evitar asustar a los animales y, de este modo, la propagación del virus.

Ordeig ha pedido la colaboración y concienciación de los vecinos, a los que también ha pedido disculpas: "Ojalá pudiéramos haberlo hecho más rápido", ha dicho en declaraciones a TV3. Y eso que durante dos semanas la ausencia de nuevos casos positivos llegó a alimentar la esperanza de que hubiera cambios y las medidas se relajaran. Pero la localización de esos cinco nuevos cadáveres de jabalíes (tres de ellos localizados en Sant Cugat del Vallès, uno en Barcelona y el quinto en Molins de Rei) volvió a alejar las posibilidades de que se levanten las restricciones, que están en vigor desde el pasado marzo.

Así, siguen limitadas las actividades en el medio natural en los 19 municipios de la zona de seguridad: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal y el enclave de Can Castellví, que pertenece al término municipal de Barcelona.

Mapa de las restricciones por la peste porcina en Catalunya.

Poco después de conocerse el nuevo plazo, el alcalde de Sant Cugat del Vallés, Josep Maria Vallès, ha vuelto a reclamar al conseller, que la Generalitat habilite "espacios seguros" en Collserola que permitan su acceso. No es la primera vez que Vallès pide que se flexibilicen las restricciones por la peste porcina. "A la ciudadanía de Sant Cugat ya se le ha acabado la paciencia", destaca el alcalde en un escrito hecho público este miércoles, en el que apunta que las limitaciones conllevan problemas para quienes quieren pasear, ir a correr o hacer deporte. "Basta, buscamos soluciones: no podemos ir aplazando, aplazando y aplazando", insiste Vallès.

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El alcalde también insiste en abrir el acceso al parque urbano del bosque de Volpelleres, y se queja de que falta "mucha información a la población por parte del gobierno de la Generalitat" sobre las restricciones por el brote de peste porcina. "A finales de agosto el propio conseller había apuntado que estudiaría la posibilidad de flexibilizar las restricciones durante el otoño", destaca el consistorio en un comunicado. "Mucha gente ya está entrando en Collserola, en noviembre hará un año de estas restricciones, yo creo que falta empatía por parte del gobierno de la Generalitat con la ciudadanía de Sant Cugat y con otras ciudades y pueblos del entorno de Collserola", remacha.

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