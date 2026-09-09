Los números detrás de la venta de Stoneshield: 800 millones de valoración y una operación que comenzó a gestarse en 2024

"Mi trabajo es vender España". Con esas palabras —o parecidas— ha descrito en varias apariciones públicas (la última en el IESE en enero) su trabajo Juan Pepa (Argentina, 1978), socio fundador junto a Felipe Morenés (Estados Unidos, 1986) de Stoneshield Capital, una de las dos gestoras españolas de fondos de inversión inmobiliaria con más volumen de activos bajo gestión, alrededor de unos 8.000 millones de euros, que ha firmado la venta del 75% de su capital a la norteamericana Franklin Templeton a una valoración de nada más y nada menos que 800 millones de euros.

Esta operación supone la guinda del pastel a media vida profesional de los dos 'niños bonitos' del 'ladrillo' patrio, a los que se les ha acusado en algunos mentideros de haber llegado hasta ahí por su red de contactos familiares o por ser 'hijo de' —Morenés es el hijo de Ana Botín, presidenta de Banco Santander—. Sin embargo, esta operación ha sido la enésima prueba de que no es el motivo y ha dejado a muchos con la boca abierta. "La han vuelto a sacar del estadio" y "son los mejores en lo suyo", han sido una de las frases más repetidas en las últimas horas, a pesar de que la transacción no está cerrada y algunas fuentes apuntan a las prisas por parte de los vendedores de hacerla pública.

Pepa y Morenés venden el 75% por 600 millones

Pepa y Morenés han colocado el 75% de la gestora que fundaron en 2018 tras su salida de Lone Star por 600 millones de euros, un precio que supone valorar la totalidad del grupo en unos 800 millones de euros. La realidad es que hace ya meses que los dos ejecutivos empezaron a gestar esta operación. Concertante en 2024, cuando empezaron a reordenar toda la marabunta de sociedades por media Europa con las que operan y gestionan sus fondos, que dio lugar a la creación de una sociedad matriz en Luxemburgo, Stoneshield Capital Group SARL, propiedad a partes iguales de Berkshire Group SARL (Juan Pepa) y Delta Investments SARL (Felipe Morenés).

Por debajo, la estructura es más o menos sencilla. Primero, Stoneshield Holding SARL, la antigua cabecera —también radicada en el paraíso fiscal— ahora encargada de invertir y coinvertir en los fondos que la gestora. Esta compañía es dueña del 3,2% del primer fondo de Stoneshield, del 4,19% del segundo, del 3,33% del tercero y del 3% del cuarto y último que han lanzado y que ha levantado 1.500 millones de euros, de los cuales 25 millones han sido aportados por Pepa y Morenés. La holding valora en libros en 115,20 millones de euros todas las inversiones de Stoneshield, aunque en los últimos meses ha vivido multitud de movimientos, incluido el reparto de un dividendo de 8 millones de euros.

Esta sociedad contaba con apalancamiento para seguir el ritmo de coinversiones que exige la actividad de Stoneshield. En sus cuentas luxemburguesas figuran tres préstamos de 10, 10 y 15 millones firmados en 2018, 2021 y 2024, respectivamente, con tipos entre el 3% y el 6% y vencimientos entre 2028 y 2031, concedidos por una sociedad radicada en Bermudas y vinculada a Equilibria Capital Management, fondo fundado por Daniel Tafur y Fabio López Cerón, antiguos gestores de Morgan Stanley.

La otra pata del negocio —y seguramente la más relevante— es la propia gestión de los fondos, que Stoneshield ejecuta desde la sociedad Stoneshield Capital Services, pero cuya actividad está ramificada en tres sociedades, la irlandesa Stoneshield Investment Limited, la española Stoneshield Investments SL (que no presenta cuentas desde 2024) y la portuguesa SSCI Portugal.

Stoneshield valora sus sociedades en 454 millones

Aquí seguir el rastro del negocio se complica con los registros mercantiles públicos, pero la reorganización societaria arrojó un valor en libros de toda esta rama del negocio de 338,88 millones de euros, repartidos en 335,56 millones la empresa irlandesa, desde la que gestionan todas las comisiones de los fondos, 2,33 millones la lusa y apenas 960.000 euros la española. Estas cifras elevan el valor en libros de Stoneshield Capital hasta los 454,09 millones de euros, más de un 40% por debajo del precio pactado con Franklin Templeton, que ejecuta la operación a través de Clarion Partners, su gestora inmobiliaria en Europa, en una transacción asesorada por Goldman Sachs.

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Revelar los intereses cobrados por Stoneshield tampoco es sencillo. Gracias a la cuenta de la sociedad irlandesa se sabe que en 2025 la gestora cobró 8,61 millones de la gestión del segundo fondo, 11,55 millones del tercero y apenas 608.000 euros del último, recién levantado. A mayores, Pepa y Morenés percibieron 5,4 millones de su vehículo European Student Accommodation Core Fund, propietario de MiCampus, una de las principales plataformas de residencias de estudiantes del país, hasta sumar un total de 26,17 millones. Fuera de este perímetro quedan —en principio— los carried interest (comisiones por éxito) y otros acuerdos, como la compañía creada a medias por Colonial SFL para la gestión de SID (antigua Deeplabs), S&I AdvisoryCo SL, que todavía no ha depositado ninguna de sus cuentas desde su constitución.