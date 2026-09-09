Muere el exdiputado y exconseller de Agricultura Josep Grau a los 80 años

Exalcalde de Mollerussa, expresidente de la Diputación de Lleida, expresidente también de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y exconseller de Agricultura. Hubo un tiempo el que Josep Grau i Serís (Mollerussa, 1945), que ha fallecido este martes por la noche a los 80 años, lo fue todo en la política leridana. A esta demarcación la también representó como diputado por Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, entre 1993 y 1994, y en el Parlament de Catalunya, de 1999 a 2003.

La muerte de Grau la ha dado a conocer este miércoles el Ayuntamiento de Mollerussa, cuyo alcalde, Marc Solsona, ha querido reconocer "y agradecer" en un comunicado, "sus años de dedicación al municipio". "Los tres mandatos de Grau al frente del consistorio, entre 1987 y 1999, coincidieron con un período de profunda transformación de Mollerussa", señala la nota, que recuerda que en 1988 se creó oficialmente la comarca del Pla d'Urgell, con Mollerussa como capital, un rango que la ciudad "afrontó con el reto de consolidar esta nueva capitalidad y dotarse de las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios para asumir este papel territorial".

Grau había iniciado su trayectoria política municipal en 1983, cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Mollerussa por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Cuatro años más tarde, después de las elecciones municipales de 1987, asumió la alcaldía, que revalidó en los comicios de 1991 y 1995 al frente de las candidaturas de Convergència i Unió (CiU). En 1999 dejó la alcaldía (y también la presidencia de la Diputación de Lleida, que dirigió durante nueve años) para continuar su trayectoria política como diputado en el Parlament y posteriormente como conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, cargo que ejerció entre 1999 y 2003, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat.

Condolencias

El actual conseller de Agricultura Òscar Ordeig ha mostrado su pésame a la familia, amistades y personas cercanas en un mensaje en X en el que destaca el compromiso con el servicio público, el mundo rural y la agricultura de Josep Grau.

También desde el sector agrario, el sindicato Unió de Pagesos ha destacado su papel como "impulsor de la modernización del departamento de Agricultura, con la puesta al día de las oficinas comarcales, entre otras cuestiones". La organización recuerda que Grau tuvo también que enfrentarse a crisis de peste porcina africana (PPA), que obligó a sacrificar a más de 50.000 cerdos de decenas de granjas en las que entró el virus. También le tocó acometer medidas por la encefalopatía espongiforme bovina (EBB), también conocida como mal de las vacas locas. "Para todo ello, encontró los recursos para compensar a los ganaderos", destaca el sindicato.

"Una triste pérdida. Casi sin tiempo en darnos cuenta, nos ha dejado Josep Grau, un hombre apasionado por la política, de un gran empuje y profundamente vinculado a las Tierras de Lleida, a las que dedicó buena parte de su vida y de su compromiso”, ha escrito en la misma red social el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín.

Noticias relacionadas

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha remarcado de Josep Grau “de su gran cariño por el mundo agrario, por las tierras de Lleida y por Catalunya hizo un compromiso personal durante muchos años”.