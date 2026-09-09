Montse Cespedosa, experta en hipotecas: “Aunque el tope son los 75 años, a muchas entidades financieras no les gusta que te hipoteques a partir de los 50”

¿Hasta qué edad se puede pedir una hipoteca? Es una de las preguntas que pueden surgir a quienes buscan comprar una vivienda cuando ya han superado los 40 o 50 años. La respuesta no es un número cerrado: la ley no establece una edad máxima, pero cada banco fija sus propios criterios de riesgo.

La experta en hipotecas Montse Cespedosa pone el foco precisamente en esta cuestión. “La edad media en la que la gente se hipoteca es de los 35 a los 45 años. Aunque el tope son los 75 años, a muchas entidades financieras no les gusta que te hipoteques a partir de los 50”, explica en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

La afirmación debe entenderse como una referencia al funcionamiento habitual del mercado, ya que los 75 años no constituyen un límite legal. El Banco de España señala que las entidades son libres de aceptar o rechazar una solicitud de financiación de acuerdo con sus políticas de riesgos.

La edad condiciona el plazo de la hipoteca

El principal problema de pedir una hipoteca a una edad más avanzada no es únicamente que el banco pueda ser más exigente. También influye directamente en el número de años durante los que podrá devolverse el préstamo.

Las entidades suelen establecer una edad máxima que el titular no debe superar al terminar de pagar la hipoteca. Así, una persona que firma con 50 años puede encontrarse con un plazo máximo muy inferior al de un comprador de 30 o 35 años.

Por ejemplo, algunas entidades sitúan ese límite en los 75 años. Unicaja establece actualmente que la suma de la edad del titular y el plazo del préstamo no puede superar los 75 años para una primera residencia y los 70 para una segunda vivienda. Otros bancos son más flexibles. Santander establece en sus hipotecas que la suma de la edad del titular y el plazo no puede superar los 80 años.

Esto significa que una persona de 50 años podría tener acceso, en determinadas entidades, a una hipoteca a 25 o incluso 30 años, mientras que otra entidad podría ofrecerle un plazo más corto. Cuanto menor sea el plazo, mayor será normalmente la cuota mensual, aunque se paguen menos intereses en el conjunto de la operación.

Además, el banco no se fija únicamente en la edad. Antes de conceder el préstamo realiza un estudio de solvencia en el que analiza los ingresos actuales y previsibles, los gastos, las deudas y otros compromisos financieros del solicitante.

Por eso, cumplir una determinada edad no implica automáticamente que el banco vaya a rechazar una hipoteca. La operación se estudia de forma individual y dependerá también de la capacidad de pago y de las condiciones concretas del préstamo.

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En definitiva, como resume Cespedosa, cumplir 50 años no significa que sea imposible hipotecarse, pero sí puede hacer que encontrar financiación sea más complicado o que el plazo disponible sea menor. Y esa diferencia puede tener un efecto importante sobre la cuota mensual que tendrá que asumir el comprador.