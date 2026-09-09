Mediapro dice adiós a su histórico nombre

Mediaproducción SL, con Mediapro como marca comercial. Posteriormente, y tras la fusión con Globomedia, Imagina. Más tarde, vuelta al Grup Mediapro, con marcas con recorrido internacional como Mediapro Studio. Y desde este 1 de enero, de nuevo, Imagina.

Es la historia de las nomenclaturas que ha tenido la principal productora audiovisual de Catalunya y España, fundada en 1994 por Jaume Roures, Tatxo Benet y Gerard Romy, y que desde el próximo 1 de enero enterrará su primer –y más conocido– nombre. Así lo ha anunciado la productora este miércoles, en un intento por simbolizar la nueva etapa que se inició a principios de este año con el desembarco de Sergio Oslé, presidente ejecutivo, y Carlos Núñez, consejero delegado.

Su llegada coincidió con el adiós de Tatxo Benet, el último de los fundadores que quedaban a bordo de una empresa que fue duramente golpeada por la pandemia y donde el máximo accionista, el grupo chino Orient Hontai a través del fondo Southwind, ha decidido abrir una nueva etapa. Y tras la salida de Benet, el ERE ejecutado en abril, el adiós del último de los fundadores al accionariado quedaba un último asunto que abordar: el nombre de la compañía. Con este cambio, Southwind, que destinó 1.500 millones para obtener el 85% de una empresa que el pasado año perdió 285 millones, da por zanjada la reestructuración de la empresa y ya mira al futuro.

Según han explicado Oslé y Núñez en un encuentro con periodistas celebrado en la emblemática sede de la compañía en Barcelona, Mediapro da por cerrada la etapa de las noticias duras y vuelve a poner su foco en el crecimiento. A corto plazo, un hito esperanzador: según ha asegurado Oslé, el Ebitda, que rondó el pasado año los 75 millones de euros, crecerá en este ejercicio entre un 50 y un 60%, superando por tanto los 100 millones. Asimismo, la empresa prevé volver a generar caja.

Los planes de la empresa, que no cotiza en bolsa, pasan por generar más de 100 millones de euros de 'cash flow' en los próximos tres años para financiar nuevos proyectos en sus cuatro grandes áreas de negocio. La prioridad es que estos cuatro vectores ('broadcasting', contenidos, derechos y 'brands and experiences') apuesten por las "experiencias únicas", tanto audiovisuales como físicas. La compañía descarta recurrir a financiación externa para hacerlo posible.

Orient Hontai entró en el capital de la compañía en 2018 comprando el 56% de sus acciones por 900 millones de euros. Tras un intento de sacar a bolsa la compañía, la eclosión de la pandemia cambió drásticamente esos planes y el inversor chino tuvo que inyectar otros 620 millones. Tras esta última operación, Roures y Benet se quedaron con cerca de un 5% de los títulos.

Cabe recordar que el pasado mes de abril Mediapro alcanzó un acuerdo con los trabajadores para despedir a 189 personas, sobre todo en Barcelona y Madrid, sobre un total de sus 1.032 trabajadores en España (en el conjunto del mundo, la plantilla supera los 5.000 empleados). Los trabajadores expresaron entonces su miedo a que la empresa perdiera ambición y se empequeñeciera y a que su polo de decisión cambiara de Barcelona a Madrid, donde residen los nuevos máximos ejecutivos. Con el plan anunciado hoy la nueva dirección asegura que esta primera hipótesis no es cierta, y así lo ha expuesto a los trabajadores en una reunión celebrada este mismo miércoles.