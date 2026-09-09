Ana Iglesias, madre de 10 hijos, sobre la vuelta de vacaciones con una familia numerosa: "¿Cuál es la peor parte? Pues yo creo que está claro: la vuelta"

Aunque para algunas personas hacer las maletas para volver a casa pueda ser uno de los momentos más duros del verano, llega un momento en el que las vacaciones terminan y toca dejar atrás los días de descanso para regresar a la rutina. Después de semanas con horarios más relajados, viajes y desconexión, millones de personas deben volver a organizar sus vidas, deshacer las maletas y recuperar poco a poco el ritmo habitual.

Aunque para todas las familias es un momento duro, hay algunos casos en que esta situación puede ser más estresante y complicada. Uno de estos casos es el de la familia de Ana Iglesias y Jesús García, los cuales tienen 10 hijos, situación que complica mucho la vuelta a la rutina.

Madre de 10 hijos

Ana Iglesias es una creadora de contenido que sube vídeos sobre el día a día de su familia. En su caso, esto es destacable, ya que tiene 10 hijos, nacidos entre el 2012 y el 2026. A sus 42 años, ha dado a luz a Daniela, la última hija de la familia. Además, Ana ha llegado a escribir un libro llamado 'Una Locura de Familia', que coincide con el nombre de su cuenta de Instagram, en la que supera los 750.000 seguidores.

Iglesias ya publicó unos vídeos en los que explica todo lo que tiene que hacer para preparar la vuelta al colegio de sus 10 hijos, teniendo que empezar en julio para llegar a tiempo. Según exponía, para organizarse mejor debe dividir la preparación en tres etapas: libros, uniformes y material escolar.

2.510 euros en libros

Además, la mujer expuso que tiene que reutilizar o comprar libros nuevos cada año para sus hijos. De hecho, explicó que este año, gran parte de los libros no los ha podido reciclar, porque han cambiado completamente. Por este motivo, este verano se ha gastado 2.510 euros en libros para sus hijos.

Pero ahora ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram explicando el principal motivo de por qué a veces se le quitan las ganas de ir de vacaciones con sus niños. "¿Cuál es la peor parte de irte de vacaciones con 10 niños? Pues yo creo que está claro: la vuelta, le tengo mucho terror a la vuelta. A todo el lío de bolsas con sábanas y maletas que se genera, porque veraneamos en un apartamento", empieza exponiendo la madre.

Sin ganas de vacaciones

Según expone Ana Iglesias, ha tenido que estar mucho tiempo organizando la vuelta a Madrid. "Llevo no sé cuánto tiempo colocando todas las bolsas con comida que nos ha sobrado, mis cositas de pintura, todo lo del baño, madre mía", expone Iglesias.

Finalmente, la mujer expone que debido a todo este proceso interminable de maletas y organización, a veces pierde las ganas de ir de vacaciones: "A veces se me quitan las ganas de irme de vacaciones por la vuelta a casa, solo para luego no tener que pasar por todo esto. Hasta que entramos en rutina y se pone todo dentro de lo normal".