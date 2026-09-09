Despidos en empresas
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estas son tres señales de que tu empresa quiere despedirte"
El asesoramiento legal resulta fundamental ante el aumento de sanciones injustificadas y la presión constante de los superiores, factores que pueden sugerir una intención de la empresa por despedir
Juanma Lorente, abogado laboralista: “La empresa no puede modificar tu teletrabajo si tú no estás de acuerdo”
Una notificación de despido no siempre es tan esperada como puede parecer. En algunos casos, esta noticia llega de repente o tras una situación previa de incomodidad para el propio trabajador.
Ahora bien, el abogado laboralista Juanma Lorente muestra tres señales de que una empresa quiere despedir a su empleado y que, generalmente, son inconfundibles.
Un cambio en el centro de trabajo
El primer ejemplo de un posible despido puede ser que el empleado posea diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, si un empleado trabaja en una tienda de ropa y deciden trasladarlo a otro establecimiento menor, que no está funcionando tan bien.
De este modo, existe una posibilidad de que la empresa ya esté preparando el futuro despido de su trabajador. Por ello, un buen asesoramiento legal puede ser clave para reducir los efectos negativos todo lo posible.
Mayor supervisión y sanciones injustificadas
La segunda muestra es bastante clara: la empresa ha comenzado a estar pendiente de tus acciones, supervisando lo que haces en tu puesto de trabajo. El problema es que anteriormente no habían mostrado tanto interés en ti como empleado.
De hecho, lo más habitual es que busquen fallos en tu trabajo, para así poder justificar el despido. Con todo ello, si el empleado nota este cambio de carácter en su jefe, encargado o superior, cuando antes no era necesario, es probable que la empresa quiera despedirlo.
La última señal que puede predecir un futuro despido sería que la empresa comience a sancionar a su trabajador, sin ningún motivo demasiado sólido. Por ejemplo, tu empresa decide ponerte una amonestación por escrito, ya que una sanción no tendría tanto efecto.
Ahora bien, si sancionan al trabajador dos o tres veces, la situación puede volverse mucho más complicada. Como resultado, es probable que todo acabe con un despido disciplinario sin derecho a indemnización.
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