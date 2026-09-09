Patronal
Foment juntará a los alcaldes de Barcelona, Madrid, Lisboa y Oporto para mejorar la cooperación entre ciudades
El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ata la participación de Carlos Moedas, primer edil lisboeta
Foment propone al gobierno de Portugal un corredor tecnológico Barcelona-Lisboa
Foment del Treball organizará el próximo febrero un encuentro en el que participarán los alcaldes de Barcelona, Madrid, Lisboa y Oporto. Tendrá lugar en la capital catalana y buscará mejorar la cooperación entre ciudades. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha atado el compromiso del alcalde lisboeta, Carlos Moedas, en una visita esta semana a Portugal.
"Europa no necesita una gran megaciudad, necesita una gran red de metrópolis", ha afirmado el líder empresarial, en un comunicado divulgado por su entidad. Movido por ese espíritu, Foment acogerá a principios del año que viene -en una fecha que todavía está por determinar- un cónclave en su sede para reflexionar sobre infraestructuras ferroviarias, energéticas, digitales y logísticas competitivas, entre otros.
Sánchez Llibre se ha desplazado esta semana a Portugal, donde ha mantenido diversos encuentros con las máximas autoridades políticas. Este pasado martes se reunió con el ministro de Economía, Manuel Castro Almeida, al que propuso impulsar un corredor tecnológico entre Catalunya y Portugal. Y este miércoles ha hecho lo propio con el alcalde de Lisboa.
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