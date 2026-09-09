Cuatro joyas de la corona de la Criteria del futuro

La consolidación de la apuesta de Criteria por empresas de tecnología punta puede ejemplificarse en cuatro compañías que constituyen un ejemplo de los nuevos campos hacia donde apuntan la investigación y la economía. Se trata de Mistral AI y Iceye (ambas participadas a través del fondo comunitario SEF), y Minoryx Therapeutics e iPronics (a través de los vehículos de capital riesgo de Criteria). Todas ellas tienen en común que han celebrado importantes hitos en los últimos tiempos.

Mistral AI

La parisina Mistral AI es una de las empresas emergentes más prometedoras de la economía europea. Fundada en 2023 por investigadores procedentes de Meta y de Google DeepMind, es la gran baza del Viejo Continente frente a gigantes como Open AI o Anthropic. La compañía francesa desarrolla sistemas de inteligencia artificial capaces de generar texto, traducir, programar y analizar imágenes; una de sus principales concreciones es Le Chat, su asistente conversacional, similar a ChatGPT o Claude.

Este mismo martes, Mistral AI ha comunicado un importante hito al culminar una ronda de financiación de 3.000 millones de euros, la mayor lograda por una 'start-up' europea. La ronda viene liderada por el gigante japonés Samsung Electronics y la sitúa en una valoración de 21.000 millones de euros sólo tres años más tarde de su fundación. Scaleup Europe Fund (SEF), el fondo de inversión impulsado por la Comisión Europea y en el que participa Criteria, también ha participado de la ronda con un papel destacado.

Con la nueva financiación, Mistral AI quiere impulsar la investigación de vanguardia de inteligencia artificial y aumentar su capacidad de procesamiento, contribuyendo a la expansión de su infraestructura, su crecimiento comercial y su presencia internacional.

Iceye

A principios de este verano la finlandesa Iceye tuvo el honor de ser la primera compañía donde invirtió SEF. En aquel momento, Iceye recibió una inyección financiera de 1.000 millones de euros, que disparó su valoración hasta los 9.400 millones de dólares de valoración. El fondo comunitario SEF (donde además de Criteria están presentes Novo Holdings, EIFO, Allianz, APG, Fondazione Compagnia di San Paolo, Santander o Wallenberg Investments) estuvo entre los vehículos que lideraron la apuesta.

La compañía opera satélites de radar de apertura sintética, tecnología que permite obtener imágenes de la Tierra incluso de noche o con nubosidad. Sus datos se utilizan en seguridad, respuesta ante catástrofes, seguros, vigilancia marítima y seguimiento de infraestructuras críticas. Para gobiernos y grandes empresas, ese tipo de información ya se considera crítica y actúa como capa operativa para la toma de decisiones rápidas.

Minoryx Therapeutics

Minoryx Therapeutics es uno de los iconos del fecundo sector catalán de la biotecnología. Fundada en 2011 en Barcelona por los doctores Marc Martinell, Xavier Barril y Joan Aymamí, dio sus primeros pasos al abrigo de la Universitat de Barcelona y la Fundació Bosch i Gimpera. Con instalaciones repartidas entre el Tecnocampus de Mataró y el Parc Científic de Barcelona, Minoryx desarrolla tratamientos para enfermedades raras o minoritarias que afectan al sistema nervioso central y errores congénitos del metabolismo.

A lo largo de sus 15 años de vida ha movilizado cerca de 120 millones de euros procedentes de fondos especializados como Caixa Capital Risc, Ysios Capital, Columbus Venture Partners o HealthEquity. Su hito más reciente llegó el pasado mes de julio, cuando recibió luz verde de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para comercializar su fármaco, que combate una enfermedad neurodegenerativa minoritaria.

iPronics

También tiene un rol destacado en el portafolio tecnológico de Criteria la valenciana Ipronics. Esta empresa emergente desarrolla tecnología fotónica de silicio para centros de datos de inteligencia artificial con el objetivo de convertir la luz en pieza clave de las GPU.

A principios de este mes, iPronics dio un salto de magnitud con el anuncio de que ha cerrado una ronda de financiación de 107 millones de euros. Esta ronda fue liderada por Maverick Silicon y Light Street Capital, y también participó de ella el gigante de la IA Nvidia, además de Criteria Venture Tech. La compañía ya ha recibido financiación por un total de 152 millones de euros.