Para muchas personas la jubilación se convierte en un periodo muy esperado, sobre todo como una forma de descansar y tener más tiempo libre.

Sin embargo, no todo es tan bonito como parece, ya que la edad, carrera profesional y condiciones pueden modificar nuestra pensión y el momento para jubilarse.

Cuáles son los requisitos de cotización para jubilarse

En este sentido, siempre pueden surgir dudas sobre los requisitos de la jubilación, sobre todo en cuanto al tiempo que es necesario haber cotizado.

Según el abogado Miguel Barrionuevo, "el mínimo de años cotizados en España para poder jubilarte son 15", con los que se aplica un 50% a la base reguladora de la pensión contributiva de jubilación.

Ahora bien, actualmente existen dos métodos para acceder a la jubilación, que pueden variar según la contribución de cada empleado:

Si se demuestran al menos 15 años de cotización , el trabajador puede retirarse a los 67 años . A cambio, dos años dentro de este periodo deben encontrarse dentro de los últimos 15 años antes de la jubilación

, el trabajador puede . A cambio, dos años dentro de este periodo deben encontrarse dentro de los últimos 15 años antes de la jubilación Por otra parte, la edad de jubilación disminuye hasta los 65 años si el trabajador ha cotizado 38 años y 3 meses o más. En este caso, también se deben demostrar los dos años trabajados

Dos métodos para calcular la base reguladora

Si hablamos de la pensión recibida, su importe se calcula teniendo en cuenta la base reguladora de los últimos 25 años del trabajador. Aun así, a día de hoy existe una alternativa que puede ser muy positiva para algunas personas.

Este método permite realizar el cálculo con base en los últimos 29 años trabajados, para posteriormente descartar los dos periodos con peores resultados de cotización.

Noticias relacionadas

En todo caso, un asesoramiento adecuado es fundamental antes de tomar cualquier decisión. Por ello, saber elegir el momento de la jubilación puede aumentar nuestra pensión de forma significativa.