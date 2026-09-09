Cuentas bancarias y herencias
Así funciona el bloqueo de fondos bancarios tras un fallecimiento: todo depende de la titularidad de la cuenta
Los familiares deben tener presente que la entidad bancaria bloquea el saldo de forma automática tras el fallecimiento según el porcentaje de propiedad que tuviera la persona fallecida
David Jiménez, abogado: "Puedes comprar una casa por 200.000€ euros pero si Hacienda dice que vale 250.000€ tendrás que pagar los impuestos correspondientes"
Cuando llega el momento de repartir una herencia, los trámites de sucesiones pueden volverse un gran problema para muchos. En este sentido, los herederos y familiares se convierten en los responsables de los bienes y posesiones bancarias del fallecido.
Ahora bien, si en una misma cuenta bancaria existen varios titulares, pueden surgir dudas a la hora de acceder a los fondos. ¿La entidad bancaria puede bloquear la cuenta del fallecido?
La cuenta bancaria se bloquea en función de la titularidad
Según el economista y abogado David Jiménez, en cuanto se comunica el fallecimiento, el banco bloqueará el saldo de la cuenta en proporción a la titularidad del fallecido. Esta es una medida habitual que se realiza cuando existen diferentes titulares, como puede ser un matrimonio sin hijos o con hijos.
Pongamos un caso práctico para entenderlo mejor: Un matrimonio con un hijo posee la titularidad de una cuenta con 90.000 euros. En pocas palabras, la cuenta bancaria posee tres titulares.
En este caso. si uno de los padres fallece, el banco bloqueará solo 30.000 euros. Sin embargo, debemos recordar que es la cuenta de un matrimonio, es decir, dos titulares, junto a su hijo, que ya serían tres titulares. Por ello, como solo ha fallecido uno de ellos, se bloquea una tercera parte del total.
La parte de dinero del hijo no sería real
En muchos casos. el hijo que aparece en la cuenta no es propietario del dinero, por lo que no sería adecuado imputar a la herencia solamente un tercio del dinero. Por ejemplo, si en la cuenta hay 90.000 euros depositados, en teoría solo 30.000 euros corresponderían a la herencia.
Sin embargo, esto no sería así del todo, ya que los 30.000 euros que corresponden al hijo, según la titularidad bancaria, no son reales. Con todo ello, si el hijo no es realmente propietario del dinero, puesto que lo son sus padres, entonces se imputará la herencia a los progenitores.
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