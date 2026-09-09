BBVA duplica ‘la paga’ de los menores durante seis meses y permite recibir hasta 60 euros extra

BBVA ha puesto en marcha este miércoles 9 de septiembre una nueva herramienta para que los padres puedan programar automáticamente ‘la paga’ de sus hijos de entre 12 y 17 años y, con motivo de su lanzamiento, ofrece duplicar durante seis meses las cantidades que reciban los menores, con un máximo de 10 euros adicionales al mes. La promoción estará disponible para nuevas altas hasta el próximo 30 de septiembre.

La iniciativa se integra en la Cuenta Online para Menores de BBVA y busca introducir a los adolescentes en la gestión cotidiana del dinero, desde el control de los gastos hasta el ahorro. Según explica la entidad, los menores pueden gestionar su dinero desde una aplicación adaptada a su edad y utilizar servicios como Bizum, tarjeta de débito o herramientas de ahorro, siempre bajo la supervisión de sus padres o representantes legales.

Para acceder a la promoción, el representante debe abrir una Cuenta Online para Menores, introducir el código PAGA60 y activar la nueva función de paga automática. BBVA duplicará durante seis meses cada importe recibido por el menor mediante esta vía, hasta un máximo de 10 euros netos mensuales, por lo que la promoción puede aportar hasta 60 euros adicionales a la cuenta del menor. El banco asegura además que asumirá la fiscalidad correspondiente.

La herramienta permite a los padres decidir cuánto dinero recibe el menor, qué día y con qué frecuencia. La paga puede programarse semanal, quincenal o mensualmente y admite un importe de hasta 200 euros por envío.

Transferencia inmediata y automatizada

Una vez configurada, la transferencia se realiza automáticamente en la fecha elegida. Los padres pueden modificar posteriormente la cantidad, la periodicidad o la fecha, así como cancelar el envío. El objetivo es convertir una tarea recurrente para las familias en una herramienta para que los menores empiecen a familiarizarse con la planificación financiera.

La aplicación permite además a los adolescentes consultar sus movimientos y acceder a contenidos relacionados con la gestión del dinero. Los padres mantienen el control sobre la cuenta, con posibilidad de consultar operaciones, recibir alertas y establecer límites de gasto.

La promoción de BBVA llega en un momento en el que la educación financiera de los menores ha ganado peso dentro de las políticas de formación económica. El Banco de España señala que el acceso al dinero y a los productos financieros se produce cada vez a edades más tempranas y considera especialmente relevante adaptar la educación financiera a las capacidades de niños y adolescentes.

El supervisor también recuerda que una cuenta bancaria puede servir como herramienta para que los jóvenes aprendan desde pequeños el valor del dinero, la importancia del ahorro y la gestión de sus propios gastos. Los menores no emancipados pueden ser titulares de una cuenta, aunque sus representantes legales deben intervenir en determinadas operaciones.

BBVA no realiza una aportación pública ni crea un producto de pensiones, sino que ofrece una herramienta bancaria para que las familias automaticen la paga y los menores aprendan a gestionar su dinero.

El trasfondo, sin embargo, es similar: comenzar antes con los conceptos básicos de ahorro, planificación y gestión financiera. El propio Banco de España destaca que mejorar las competencias financieras desde edades tempranas puede ayudar a desarrollar comportamientos económicos más responsables en etapas posteriores.

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En este contexto, la nueva promoción de BBVA convierte la tradicional paga semanal o mensual en una herramienta digital de aprendizaje financiero, con un incentivo temporal para las familias que se incorporen a la oferta durante las tres semanas de vigencia.