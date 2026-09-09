Barcelona Global reúne a 1.200 profesionales de 90 nacionalidades en Pedralbes

Trabajan en fondos de inversión, farmacéuticas, empresas tecnológicas o en las instituciones científicas más punteras de la capital catalana. Son, en un 79%, europeos, seguidos de un 15% de americanos, y la mayoría cuenta con estudios universitarios. Es el perfil que caracteriza a los 1.200 profesionales que, como cada año —y ya van 13—, han sido invitados la tarde de este miércoles a la jornada de bienvenida que la organización privada y lobby empresarial Barcelona Global celebra en Pedralbes.

Si bien la lluvia ha impedido que los jardines fueran el emblema, ha sido el propio palacio real el que ha abierto las puertas a los invitados, vestidos de etiqueta, paraguas —que después fue copa— en mano y acreditación, rosa para los extranjeros, azul para los locales.

"Quiero empezar celebrando la música, porque Barcelona es música", arrancaba Josep Lluís Sanfeliu, recién nombrado presidente de la organización y cofundador de la firma de capital riesgo Asabys, en un discurso que aprovechaba la banda sonora de jazz que amenizaba el evento para reivindicar una identidad "mixta, creativa y cultural" que, para él, representa a la ciudad.

Josep Lluís Sanfeliu, presidente de Barcelona Global, junto al alcade de Brcelona, Jaume Collboni. / BG

"Porque barceloní es quien llega para hacer de esta ciudad un lugar mejor", ya sea "trabajando, formándose, invirtiendo y desarrollando proyectos de vida personal o profesional". Por el camino, saltando del inglés al español y al catalán, ha hecho guiños a algunos de los extranjeros que se han abierto paso en la capital catalana, como la arquitecta milanesa Benedetta Tagliabue y su reconocido estudio Miralles Tagliabue EMBT, o el cofundador de la firma de inversión Galdana Ventures, Dídac Lee.

De soñar con el Barça a invertir en SpaceX

El mismo Lee ha salido del público para presentarse desde el escenario como "hijo de una de las primeras familias de origen chino establecidas en Catalunya" que, de pequeño, "creía que era el único chino del mundo". Soñaba entonces con jugar en el Barça. Su suerte le llevó a licenciarse en ingeniería informática y, después, a fundar un fondo que opera entre Silicon Valley, China y las principales capitales tecnológicas, con participaciones en firmas como SpaceX, ByteDance (TikTok) o la cadena de restaurantes Flax & Kale.

El empresario ha querido contribuir a la "identidad barcelonesa" en una apelación directa a la sala. "Puedes vivir en una burbuja dentro de tu multinacional o puedes integrarte, conocer a gente local y devolver algo. ¿Y qué puedes devolver? Contratar a gente de aquí", ha planteado.

"No vivir en Barcelona, sino para Barcelona"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cerrado el acto con la enhorabuena a la nueva junta de Barcelona Global —con mención expresa a la satisfacción de reencontrar al expresidente de la entidad, Ramon Ajenjo, junto a la exalcaldesa de Sant Cugat y directora general de la organización, Mercè Conesa— y un aval a la continuidad de una entidad que "ha hecho del talento y de su retención su principal causa" y que actúa como puente entre locales e internacionales.

Collboni, en catalán, ha reivindicado una identidad barcelonesa basada en la complejidad y con una base, "la lengua", sobre la que se integran las diferencias. De ahí su invitación a los asistentes a no vivir en Barcelona, sino para Barcelona. El alcalde ha terminado recordando que más de 400.000 vecinos de la ciudad han nacido en otros países, y ha emplazado a todos a las fiestas de la Mercè "para vivir la cultura a pie de calle".

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Los representantes institucionales han dado paso, ahora sí, a una velada que, una vez amainada la lluvia, ha terminado en el exterior. La organización ha celebrado una participación con profesionales de Italia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia, Países Bajos, México, Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Ucrania, China, Irán y la India, aunque el listado se extiende hasta Ruanda, Mauritania, Kazajistán, Sri Lanka o Haití. También, que esta decimotercera edición ha contado con Banc Sabadell como patrocinador principal, además de Asabys, Cushman & Wakefield, Grupo Julià, Mapfre e ISE.