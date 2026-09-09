Jubilados
Balnearios del Imserso para la nueva temporada: la lista de destinos y centros autorizados
Pasar unos días en un spa es una de las alternativas más completas para sentirse bien con uno mismo
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Tras años de trabajo y rutinas diarias, la llegada de la jubilación es uno de los momentos más esperados de la vida. Es el momento de relajarse, disponer de tiempo libre y empezar a disfrutar de de todo lo que se tuvo que posponer durante la etapa laboral.
Dentro de las opciones de descanso, pasar unos días en un balneario es una de las alternativas más completas para sentirse bien con uno mismo. El agua termal no es solo un capricho: ayuda de forma real a aliviar dolores de espalda, problemas en las articulaciones y molestias acumuladas con los años. Los circuitos de agua, el vapor y los masajes no solo relajan los músculos, sino que ayudan a ganar movilidad y sentirse mucho más ágil.
Mente sana in corpore sano
A este beneficio físico se suma el impacto en la salud mental: estar en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza y sin prisas, ayuda a desconectar por completo del estrés y a despejar la mente. Además, son espacios ideales para sociabilizar, charlar y compartir estancia con gente que está en la misma etapa vital, lo que convierte la experiencia en una inyección de energía y bienestar para el día a día.
Desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), han abierto una convocatoria para solicitar una de las 197.000 plazas del programa de termalismo. El plazo de inscripción finalizará el 31 de octubre de este año. Para ello, se debe rellenar un formulario publicado en la página oficial del Imserso y las plazas serán adjudicadas una vez cierre el plazo.
Los balnearios adscritos
Los servicios serán de 10 días (9 pernoctaciones) que se realizarán en régimen de pensión completa en los hoteles donde se ubique el balneario.
Los balnearios adscritos al programa se pueden consultar a través de este enlace del portal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En Catalunya se incluyen los siguientes:
Barcelona
- Balneario de Broquetas en Caldes de Montbui (Vallès Oriental).
Lleida
- Balneario de Caldes de Boi (Hotel Manantial) en Caldes de Boi (Alta Ribagorça).
- Balneario de Rocallaura en Rocallaura-Vallbona de les Monges (Urgell).
Tarragona
- Balneario de Comarruga en Comarruga (Baix Penedès).
- Balneario de Termes Montbrio en Montbrio del Camp (Baix Camp).
- Balneario de Vallfogona en Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà).
Girona no cuenta con ningún spa adscrito.
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