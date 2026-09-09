Del Bages al mundo: Wevents apuesta por el talento local para crecer en el mercado de los eventos corporativos internacionales

Proyectarse al mundo desde una empresa pequeña que apuesta por el talento local. Esta es la filosofía de la empresa Wevents, con sede en Sant Joan de Vilatorrada. Se trata de una agencia de organización de eventos corporativos fundada en 2018 por el manresano Esteve Pla. Hoy en día, la entidad ha organizado más de 200 actos, entre inauguraciones, convenciones, aniversarios, fiestas de verano, días de familia y «team buildings», unas jornadas para reforzar la confianza y cohesión de los trabajadores.

Wevents inició su actividad en Barcelona y, con el crecimiento de la empresa, estableció su sede en el municipio del Bages, desde donde trabaja conjuntamente con su presencia en la capital catalana para desarrollar proyectos en Catalunya y de ámbito estatal e internacional.

«En el Bages hay suficiente talento como para no tener que ir a la capital de Catalunya, y este hecho es lo que nos diferencia», asegura Pla a Regió7. Wevents se ha hecho un hueco entre las grandes corporaciones, prestando servicios a clientes de diferentes sectores como HP, Nike, TeamViewer, Iveco, TCL, Leo Pharma, Scopely o Honest Greens.

Con la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, Wevents diseña propuestas más originales y personalizadas. «Convertimos actos que aparentemente son aburridos en experiencias inmersivas para que los asistentes tengan una impresión única», explica el manresano. Pla pone como ejemplo de su capacidad de atracción de grandes corporaciones un evento internacional que se celebró en Màlaga, al que acudieron asistentes de cuarenta países del mundo.

Un catálogo variado

Wevents organiza diferentes tipos de eventos corporativos según los objetivos de cada empresa: convenciones, Family Days, fiestas de verano, cenas de Navidad, inauguraciones, aniversarios de empresa, entregas de premios, roadshows (campañas itinerantes que se llevan a diferentes ubicaciones), maratones de innovación (hackathon) y actividades de team building. En estas últimas, las empresas pueden escoger entre propuestas como construir un barco vikingo, participar en unas miniolimpiadas, vivir una experiencia inspirada en El juego del calamar, diseñar un Fórmula GT de cartón o elaborar un menú de cocina, entre otras.

«Buscamos que cada evento vaya más allá de la celebración y se convierta en una experiencia que ayude a conectar a las personas y reforzar la cultura de la empresa», señala Pla.

De Sant Joan a grandes proyectos corporativos

Wevents se encarga de todo el proceso de organización de eventos corporativos: concepción y creatividad del acto, búsqueda de espacios, proveedores, producción, montaje, logística, experiencia de los asistentes y coordinación.

La compañía reivindica así un modelo que combina el arraigo en el Bages y la apuesta por el talento local con su presencia en Barcelona y la capacidad de desarrollar proyectos de ámbito estatal e internacional.

Las empresas interesadas en organizar un evento pueden contactar con Wevents a través de su página web. Allí pueden indicar qué tipo de acto tienen pensado y el equipo les ayuda a valorar opciones, resolver dudas y definir cada paso sin compromiso.

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Las valoraciones que los clientes hacen del servicio recibido por parte de Wevents rozan la excelencia. De noventa reseñas en Google, la nota media es de 4,8 sobre 5.