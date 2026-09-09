Ana (25 años): "Cuando me independicé hace dos años pensé que estaba haciendo lo correcto, pero nadie te explica lo difícil que es mantenerlo"

Independizarse ya no siempre garantiza poder mantener una vida estable. El encarecimiento de la vivienda y el aumento de los alquileres están obligando a muchos jóvenes españoles a replantearse una decisión que durante años se ha considerado un paso natural hacia la vida adulta. El testimonio de Ana Ramos, compartido en TikTok y recogido por la Cadena COPE, pone rostro a una realidad cada vez más extendida: conseguir un trabajo y cobrar un sueldo estable no siempre es suficiente para poder vivir por cuenta propia.

Ana consiguió independizarse hace dos años. En aquel momento pensaba que estaba haciendo lo correcto y que había alcanzado uno de los principales objetivos de cualquier adulto: trabajar, pagar su propia vivienda y mantenerse económicamente. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que mantener ese estilo de vida resultaba mucho más complicado de lo que esperaba. "Cuando me independicé hace dos años pensé que estaba haciendo lo correcto", explica.

Cartel de 'Se alquila' / 5

El problema fue que el alquiler comenzó a ocupar cada vez más espacio dentro de su presupuesto mensual. Los gastos aumentaban mientras su capacidad económica seguía siendo limitada, obligándola a hacer cuentas constantemente y a renunciar a diferentes aspectos de su vida. "Los alquileres no dejan de subir, los sueldos no llegan. Y poco a poco te acostumbras a vivir haciendo números, a renunciar a cosas, a sobrevivir en lugar de vivir", relata.

Finalmente, Ana tuvo que tomar una decisión que nunca había imaginado cuando abandonó el hogar familiar: volver a casa de sus padres. "Hasta que un día te das cuenta de que no puedes seguir así y tienes que volver", explica. Una situación que puede resultar frustrante para quienes han conseguido independizarse después de años estudiando y trabajando, pero que refleja las dificultades económicas que existen actualmente para mantener una vivienda en solitario.

Los datos ayudan a entender el contexto. El precio medio del alquiler en España alcanzó los 1.187 euros mensuales en el tercer trimestre de 2025, un 6,3% más que un año antes. Además, durante el primer trimestre de 2026 volvió a registrar un incremento interanual del 7,1%. Mientras tanto, los jóvenes españoles se emanciparon de media a los 30 años en 2024, frente a los 26,2 años de media en la Unión Europea.

Jóvenes en una plaza en el centro de San Salvador. / Germán Caballero

El problema no termina cuando un joven consigue finalmente salir de casa. Según un estudio de EsadeEcPol, la pobreza relativa afecta al 30% de los jóvenes emancipados en España, mientras que entre quienes continúan viviendo con sus padres la proporción baja hasta el 12,2%. Estos datos reflejan que independizarse puede suponer un importante esfuerzo económico y que una parte de quienes dan el paso lo hace en condiciones financieras especialmente ajustadas.

Ana reconoce que durante un tiempo interpretó su regreso al hogar familiar como un fracaso personal. Sin embargo, su percepción ha cambiado. "Pero no creo que hayamos fallado nosotros. Creo que estamos intentando construir una vida en un momento en el que cada vez es más difícil hacerlo solos", afirma. Su reflexión resume una sensación compartida por muchos jóvenes que, pese a contar con empleo, encuentran enormes dificultades para asumir el coste de una vivienda.

Comprar tampoco parece una alternativa sencilla. El precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual durante el primer trimestre de 2026, según el INE. Para visualizar la distancia existente entre los salarios y el precio de los inmuebles, se ha utilizado como ejemplo una vivienda de 300.000 euros frente a un sueldo mensual de 1.600 euros. Destinar íntegramente ese salario a la compra supondría más de 15 años de ingresos, sin gastar absolutamente nada.

Por eso, Ana no considera que volver con sus padres sea el final de su proyecto de independencia. Al contrario, lo ve como una manera de ganar tiempo y tratar de alcanzar otro objetivo en el futuro. "Vuelvo con experiencia y con un objetivo: poder comprarme algún día mi propia vivienda", asegura. Su historia muestra cómo algunos jóvenes se ven obligados a retrasar sus planes ante unos precios que consideran inasumibles con sus ingresos actuales.

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El caso de Ana, por tanto, sirve como ejemplo de una situación en la que el esfuerzo personal no siempre es suficiente para garantizar la independencia económica. Trabajar, tener un sueldo y haber conseguido vivir sola durante dos años no han impedido que el aumento del coste de la vivienda terminara obligándola a regresar al hogar familiar. Su testimonio pone sobre la mesa una cuestión cada vez más presente entre los jóvenes españoles: no se trata únicamente de poder independizarse, sino de poder hacerlo sin tener que renunciar prácticamente a todo lo demás.

Fuente: Sport