Compra de vivienda
Una abogada explica qué revisar antes de comprar una vivienda: “Muchas veces llamamos al abogado cuando el problema ya está encima”
Una revisión legal y técnica previa puede descubrir cargas, problemas registrales o defectos que no se ven en una sola visita
Comprar una vivienda es una de las decisiones económicas más importantes que toma una persona o una familia. Sin embargo, una visita de apenas unos minutos puede ser insuficiente para detectar problemas legales o técnicos que después pueden resultar costosos.
La abogada Lucía Menéndez, a través de su cuenta de TikTok, pone el foco precisamente en esas comprobaciones que pueden quedar fuera de una primera visita al inmueble. “Vas a gastarte 300.000 euros o más en una vivienda y en una visita de 30 minutos hay muchas cosas que no vas a poder ver”, explica en uno de sus vídeos.
La experta recomienda no quedarse únicamente con aspectos como la ubicación, la luz o si la vivienda gusta al comprador. Antes de avanzar, considera fundamental comprobar quién es el propietario, si existen cargas y cuál es la situación registral del inmueble.
La situación legal, primer paso
El Colegio de Registradores también recomienda conocer la situación jurídica de la vivienda antes de comprarla. Una de las herramientas fundamentales es la nota simple del Registro de la Propiedad, que permite conocer la identidad del titular y los derechos y cargas inscritos sobre la finca.
En ella pueden aparecer, entre otros datos, hipotecas, embargos, usufructos, servidumbres o limitaciones que afecten al inmueble. La nota simple tiene carácter informativo, mientras que la certificación registral es el documento que acredita frente a terceros el contenido del Registro.
Los Registradores aconsejan además comprobar cuestiones como si la vivienda está al corriente de las cuotas de la comunidad y del IBI, así como posibles prohibiciones de disponer o regímenes especiales.
Pero la revisión no debería terminar en los documentos. Menéndez también alerta sobre los problemas que pueden esconderse detrás de una grieta, una instalación defectuosa o cualquier otro desperfecto que no resulte evidente durante una visita.
Revisar antes de comprar
Para estas cuestiones, la abogada considera recomendable recurrir a un perito que pueda examinar el estado real de la vivienda y detectar posibles patologías o deficiencias.
"Muchas veces llamamos al abogado o al perito cuando el problema ya está encima de la mesa"
La idea es anticiparse a una situación que puede ser especialmente problemática cuando la compra ya se ha formalizado y el comprador descubre después que necesita afrontar una reparación importante o que existe una circunstancia jurídica que desconocía.
Por eso, antes de entregar una cantidad relevante de dinero o cerrar la operación, conviene separar dos cuestiones: que una vivienda guste no significa que sea una buena compra, y comprobar su situación legal y técnica puede evitar problemas y gastos posteriores.
- El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
- Qué hay que hacer para sintonizar La Séptima en la televisión desde el próximo 5 de noviembre
- Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Juan Leo, jubilado con una pensión de 1.600 euros: 'He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay jóvenes que cobran más que yo
- Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat
- El Rey examina con Robles y la cúpula militar la situación en Ceuta en plena polémica por la gestión del Gobierno
- Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática: el tribunal prorroga el arresto domiciliario cuatro semanas más
- Audiencias TV ayer | 'Pasapalabra' arrasa con un 17,8% y 'Rueda la letra' se estrena como tercera opción, por debajo de Sonsoles y La 1