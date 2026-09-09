Una abogada explica qué revisar antes de comprar una vivienda: “Muchas veces llamamos al abogado cuando el problema ya está encima”

Comprar una vivienda es una de las decisiones económicas más importantes que toma una persona o una familia. Sin embargo, una visita de apenas unos minutos puede ser insuficiente para detectar problemas legales o técnicos que después pueden resultar costosos.

La abogada Lucía Menéndez, a través de su cuenta de TikTok, pone el foco precisamente en esas comprobaciones que pueden quedar fuera de una primera visita al inmueble. “Vas a gastarte 300.000 euros o más en una vivienda y en una visita de 30 minutos hay muchas cosas que no vas a poder ver”, explica en uno de sus vídeos.

La experta recomienda no quedarse únicamente con aspectos como la ubicación, la luz o si la vivienda gusta al comprador. Antes de avanzar, considera fundamental comprobar quién es el propietario, si existen cargas y cuál es la situación registral del inmueble.

La situación legal, primer paso

El Colegio de Registradores también recomienda conocer la situación jurídica de la vivienda antes de comprarla. Una de las herramientas fundamentales es la nota simple del Registro de la Propiedad, que permite conocer la identidad del titular y los derechos y cargas inscritos sobre la finca.

En ella pueden aparecer, entre otros datos, hipotecas, embargos, usufructos, servidumbres o limitaciones que afecten al inmueble. La nota simple tiene carácter informativo, mientras que la certificación registral es el documento que acredita frente a terceros el contenido del Registro.

Los Registradores aconsejan además comprobar cuestiones como si la vivienda está al corriente de las cuotas de la comunidad y del IBI, así como posibles prohibiciones de disponer o regímenes especiales.

Pero la revisión no debería terminar en los documentos. Menéndez también alerta sobre los problemas que pueden esconderse detrás de una grieta, una instalación defectuosa o cualquier otro desperfecto que no resulte evidente durante una visita.

Revisar antes de comprar

Para estas cuestiones, la abogada considera recomendable recurrir a un perito que pueda examinar el estado real de la vivienda y detectar posibles patologías o deficiencias.

"Muchas veces llamamos al abogado o al perito cuando el problema ya está encima de la mesa"

La idea es anticiparse a una situación que puede ser especialmente problemática cuando la compra ya se ha formalizado y el comprador descubre después que necesita afrontar una reparación importante o que existe una circunstancia jurídica que desconocía.

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Por eso, antes de entregar una cantidad relevante de dinero o cerrar la operación, conviene separar dos cuestiones: que una vivienda guste no significa que sea una buena compra, y comprobar su situación legal y técnica puede evitar problemas y gastos posteriores.