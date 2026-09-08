La vuelta al cole cuesta casi 2.500 euros por hijo, aunque algunos gastos se podrán desgravar en la Renta

La vuelta al cole vuelve a poner a prueba el presupuesto de miles de familias españolas. El gasto escolar medio por alumno alcanzará este curso 2.484 euros, un 4% más que el año anterior, según la última encuesta de la OCU.

Solo preparar a los hijos para el comienzo de las clases –entre libros, material escolar, ropa y calzado– supone un desembolso medio de 548 euros por alumno. Sin embargo, una parte de estos gastos podría aliviarse posteriormente en la declaración de la Renta.

Según recoge la guía sobre deducciones fiscales por la vuelta al cole elaborada por TaxDown –plataforma digital de asesoría fiscal–, algunos gastos educativos pueden dar derecho a ventajas fiscales. La clave está, sin embargo, en la comunidad autónoma de residencia.

No existe una deducción estatal general por los gastos de la vuelta al cole, sino que son las autonomías las que establecen sus propias ventajas fiscales, con diferentes requisitos, límites de renta y cantidades máximas.

¿Qué gastos desgravan?

Los libros de texto y el material escolar son algunos de los gastos que pueden dar derecho a una deducción en varias comunidades autónomas. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia o Murcia cuentan, con distintas condiciones, con beneficios fiscales relacionados con estas compras.

En algunos casos, el ahorro puede ser significativo. Según recoge la guía de TaxDown, en Cantabria, por ejemplo, la deducción alcanza el 100% de las cantidades destinadas a libros de texto de enseñanzas obligatorias, mientras que en Galicia se permite deducir el 15% de determinados gastos, con un máximo de 105 euros por descendiente.

Precisamente, Galicia ha ampliado en 2026 el concepto de material escolar incluido en esta deducción, según recoge el propio Diario Oficial de Galicia (DOG). Entre los productos que pueden computar figuran cuadernos, lápices, mochilas, estuches, diccionarios, libros de lectura exigidos por el centro e incluso ropa y calzado deportivo para Educación Física, aunque existen límites específicos. Los ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, en cambio, quedan excluidos con carácter general.

Un joven comprando material escolar y libros en Vigo. Galicia es una de las regiones donde más se permiten desgravar gastos escolares. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA - FDV

Los uniformes escolares también pueden dar derecho a ventajas fiscales. Madrid permite deducir el 5% de los gastos destinados a vestuario de uso exclusivo escolar, mientras que la enseñanza de idiomas cuenta con una deducción del 15%. La Comunidad de Madrid también contempla un 15% por determinados gastos de escolaridad, aunque con requisitos y límites de renta.

Las clases de idiomas, tanto escolares como extraescolares en determinados supuestos, también están incluidas entre los gastos deducibles en varias autonomías. Andalucía permite deducir el 15% de los gastos de enseñanza de idiomas o informática, con un límite máximo de 150 euros por cada descendiente.

No obstante, no todo lo que se compra en septiembre puede incluirse automáticamente en la declaración de la Renta. Las condiciones varían según la comunidad autónoma y pueden depender de los ingresos familiares, la edad o nivel educativo de los hijos y el tipo de centro.

Además, en algunas deducciones es necesario conservar facturas y justificantes de pago, mientras que las becas o ayudas públicas recibidas pueden reducir el importe sobre el que se calcula la deducción.

Condiciones específicas

Por ello, desde TaxDown, cuya guía recopila las principales deducciones autonómicas relacionadas con los gastos educativos, recuerdan la importancia de revisar las condiciones específicas de cada autonomía antes de aplicar estas ventajas fiscales.

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Los gastos realizados durante 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos, podrán tener efectos en la declaración correspondiente a este ejercicio, cuya campaña se celebrará previsiblemente en 2027.