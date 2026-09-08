De repartir con carro a tener 20 supermercados: la historia de Novavenda

Comerbal, la empresa de Girona de la familia Llompart que está detrás de los supermercados Novavenda, ha pasado de repartir alimentos con carro por las calles de Girona a gestionar 20 tiendas propias y mover unos 90 millones de euros en ventas. La compañía sigue en manos de la misma familia que sentó las bases del negocio hace más de ocho décadas. En un mercado dominado por grandes grupos de distribución, ha ido ganando dimensión sin salir de las comarcas de Girona y ahora prepara una nueva apertura en Palamós.

La imagen actual tiene poco que ver con los orígenes. El negocio arrancó en los años 40, cuando los padres y un tío de uno de los actuales miembros de la familia en la empresa empezaron a trabajar en la distribución de alimentación. La empresa operaba entonces como Comercial Balear y formaba parte de un mundo que hoy prácticamente ha desaparecido. Los viajantes se desplazaban en tren, bicicleta o moto, los productos llegaban en cajas de madera y los pedidos se distribuían después por los pueblos y las tiendas de la demarcación.

El carro también formaba parte del día a día. «Yo en casa alimentaba al caballo para hacer el transporte y repartir con el carro», recuerda uno de los miembros de la familia. En aquella época, el negocio trabajaba con unas 200 o 300 referencias. Hoy, aseguran, tienen unas 12.000 o 13.000.

Una larga transformación

La transformación de la compañía no se produjo de un día para otro. Durante décadas, la actividad principal fue mayorista y la empresa distribuía por toda la provincia. La llegada del turismo en los años sesenta dio un nuevo impulso al negocio, especialmente en la costa, donde abastecían a tiendas y hoteles. Después llegarían las cadenas de distribución, los cash & carry, las franquicias y, finalmente, el desarrollo de una red propia de supermercados.

La sociedad Comerbal se constituyó formalmente en 1992, pero la marca que ve el consumidor es Novavenda. Nació de la voluntad de disponer de un nombre propio para los establecimientos y dejar de depender de la imagen compartida con otras tiendas integradas en cadenas voluntarias. Hoy la compañía cuenta con 20 supermercados propios, todos en las comarcas de Girona. Mantiene también cinco antiguos asociados, a los que considera más bien clientes preferentes, y hace unos quince años que no incorpora nuevas franquicias.

La dimensión del negocio también se refleja en la plantilla. Comerbal emplea entre 300 y 325 personas durante el invierno y puede llegar a unas 400 en verano, cuando aumentan las necesidades de personal en puntos como Llançà, Cadaqués, Lloret de Mar o la Jonquera. La empresa sitúa actualmente las ventas en torno a los 90 millones de euros. El último ejercicio, sin embargo, el crecimiento fue reducido por la estabilización del negocio en la frontera, donde la familia asegura haber notado un menor gasto del consumidor francés y una mayor competencia. En cambio, afirma que las tiendas del interior siguen aumentando las ventas.

Empresa 100% familiar

A pesar de esta dimensión, el capital sigue siendo 100% familiar. Los tres hermanos de la nueva generación trabajan actualmente en Comerbal y se reparten diferentes áreas. De hecho, la gestión, explican, también conserva este carácter familiar. «No tenemos un gerente específico, lo llevamos entre todos», señalan.

Esta estructura convive con una competencia que la propia compañía define como cada vez más exigente. «No es fácil el día a día de responder a la gran distribución», admiten. Su estrategia pasa por combinar proximidad, producto fresco, surtido y precio. Comerbal asegura que comercializa entre tres y cuatro millones de kilos de fruta y verdura al año y reivindica este segmento, junto con las secciones de carne y pescado, como una de las vías para diferenciarse. Al mismo tiempo, trabaja con el grupo Euromadi, que le da apoyo en ámbitos como las promociones nacionales, los pagos centralizados o el acceso a determinados proveedores.

El siguiente paso será Palamós. La familia prevé abrir allí durante el primer trimestre del año que viene un supermercado de unos 1.300 metros cuadrados en el centro del municipio. Será un ejemplo del formato de mayor dimensión que Comerbal quiere desarrollar, con establecimientos que requieren inversiones más elevadas y que obligan a espaciar las inauguraciones. Los responsables de la empresa calculan que abrir una tienda de estas características puede suponer una inversión de entre cuatro y cinco millones de euros.

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La expansión, sin embargo, no se plantea a cualquier precio. La familia asegura haber recibido llamadas de fondos de inversión que permitirían acelerar mucho más el crecimiento, pero por ahora mantiene la apuesta por avanzar con recursos propios y consolidar cada establecimiento antes de dar el siguiente paso. «Sí que queremos seguir creciendo», explican, pero con una condición: cada nueva operación debe tener sentido por sí misma.