Laura Fuentes (40 años) se compra un piso sola en Barcelona: "Lo conseguí gracias a tener dos trabajos; estuve durante dos años ahorrando un sueldo íntegro"

Las dificultades para acceder a una vivienda ya no solo afectan a los jóvenes, sino que se han extendido a otras generaciones, tal y como ha alertado la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), reproducido por un artículo del portal 'Idealista'. A su vez, la inmensa mayoría de la población española considera que comprar una casa es hoy más difícil que para la generación de sus padres.

En cuanto al presupuesto medio para comprar un piso en España, este ha subido un 18% mayor en los últimos tres años –recoge la UCI–, pasando de 185.000 a 206.000 euros, a excepción mercados como Madrid, Barcelona o País Vasco, donde la cifra se acerca más a los 300.000 euros. Lejos de traducirse en un salto cualitativo, la subida del presupuesto no implica casas más grandes o en mejores condiciones. De hecho, lo cierto es que las casas más pequeñas son las que están ganando más protagonismo, aún con el mismo precio.

En este sentido, Laura Fuentes es una de las tantas que se ha visto afectada por la crisis de la vivienda. A través de vídeos que publica en su canal de YouTube (@mamaingenieraa), ha compartido su "cruda realidad financiera", explicando cómo recientemente ha logrado comprar un piso sola, siendo a sus 40 años madre divorciada con tres hijos.

"Miedo atroz de que me echasen del piso de alquiler"

Hasta hace algo más de un año, Fuentes vivía de alquiler en un piso, pero se decidió a comprar una vivienda cuando empezó a sentir "una ansiedad terrible por el miedo atroz de que me echasen del piso de alquiler". Una preocupación infundada por la situación que veía a su alrededor, pues –asegura– sabía de muchos casos de gente a la que habían echado de sus hogares. La autora y protagonista del vídeo explica que el nivel de ansiedad era tan elevado que "tenía que llamar a mi psicóloga para decirle: 'Me estoy ahogando porque estoy viendo que a mucha gente la están echando de su piso de alquiler de un mes para otro'".

Por esta razón afirma que "no fue un proceso difícil", y lo describe como "una de las historias más vulnerables y desafiantes de mi vida". Así, decidida por comprar un piso, comenzó una etapa complicada que culminaría alcanzando su objetivo: "Gracias a tener dos trabajos. Estuve durante dos años ahorrando un sueldo íntegro. Con eso y algún otro préstamo, pude conseguir 120.000 euros".

Requisitos indispensables en la búsqueda

Durante la búsqueda, Fuentes tenía tres requisitos indispensables para encontrar un piso que se ajustara a sus necesidades. En primer lugar, "necesitaba un piso que fuera habitable, al que entrar a vivir. No puedo pagar una cuota de alquiler, una cuota de hipoteca y una reforma de un piso que no está para vivir", cuenta.

Los siguientes dos requisitos están totalmente relacionados con el bienestar de sus hijos, pues necesitaba que "estuviera en alguna de las paradas de metro que hay alrededor del colegio para que no esté excesivamente lejos", ya que no quería "alterar sus vidas". El último indispensable pasaba por que tuvieran "una habitación cada uno".

Con estos tres requisitos, la búsqueda se volvió difícil y no encontraba nada, por lo que recurrió a los servicios de un 'bróker', el profesional encargado de las gestiones dentro del sector inmobiliario. "Este 'bróker' me hizo un estudio a nivel económico de a cuánto podía aspirar, y gracias a eso amplié el límite económico de búsqueda. Entonces se me abrieron varias opciones dentro del barrio".

"Tengo la tranquilidad de que nadie me va a echar de aquí"

De esta manera, fue como encontró su vivienda actual, un piso pequeño, de 67 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y un precio de 318.000 euros. Conseguirlo tampoco fue un proceso sencillo, ya que Fuentes tuvo que lidiar a último momento con un "susto tremendo": "Me decían que no me daban la hipoteca porque no querían tener en cuenta mis ingresos como autónoma porque estuve tres o cuatro meses de baja como autónoma y solo me tenían en cuenta la nómina del otro trabajo". A pesar de que fue "un disgusto muy grande", la protagonista de esta historia con final feliz consiguió solventarlo. "Me dieron la hipoteca de 205.000 euros, y lo que falta hasta los 318.000 euros lo tuve que pagar yo", detalla.

Con todo esto, y tras prácticamente un año viviendo en su nueva propiedad, Fuentes asegura que tiene dudas y sigue sin haberse recuperado económicamente después de aquella operación. Sin embargo, para ella es muy importante lo que supone tener un piso en propiedad: "Tengo la tranquilidad de que nadie me va a echar de aquí. Aún hay días que digo: 'Tengo una casa, no me lo puedo creer'".