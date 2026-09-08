FONDOS
Pepa y Morenés venden una participación mayoritaria en Stoneshield a la estadounidense Franklin Templeton
Stoneshield cuenta con 8.000 millones de euros en activos bajo gestión y acaba de levantar un fondo de 1.500 millones
Juan Pepa y Felipe Morenés, socios fundadores de la gestora Stoneshield Capital, han acordado la venta de una participación mayoritaria de la gestora a la norteamericana Franklin Templeton, uno de los mayores grupos de gestión de activos del mundo, que articula la operación a través de Clarion Partners.
La transacción coloca a Stoneshield bajo el paraguas de una multinacional que gestiona cerca de 1,8 billones de dólares en activos a nivel mundial y que durante los últimos años ha reforzado especialmente su negocio de inversiones alternativas y mercados privados. Solo esta división alcanzaba alrededor de 295.000 millones de dólares bajo gestión este verano.
El acuerdo llega en pleno crecimiento de la firma capitaneada por Pepa y Morenés. Stoneshield cerró el pasado mayo su cuarto fondo, que ha levantado 1.500 millones de euros, frente a un objetivo inicial de 1.000 millones. El vehículo duplicó el tamaño de su fondo anterior y atrajo a fondos soberanos, fondos de pensiones, aseguradoras, family offices y otros inversores institucionales internacionales.
Para Franklin Templeton, la adquisición supone ganar de golpe una plataforma especializada en activos reales europeos, con España como uno de sus principales mercados y exposición a negocios como vivienda, residencias de estudiantes, hoteles, centros de datos, energía e infraestructuras críticas. Stoneshield cuenta con 8.000 millones de euros en activos bajo gestión.
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