Lorena, viviendo en una furgoneta camperizada: "No fue un cambio de un día para otro ni una fórmula mágica. Ha sido un proceso de aprender, equivocarme, reinventarme y volver a empezar las veces que ha hecho falta"

Cada vez son más las personas que deciden dar un gran cambio en sus vidas y dejar atrás la rutina en una casa tradicional para vivir en una autocaravana o en una furgoneta camperizada. Entre los motivos principales suele encontrarse el alto precio de la vivienda, ya que vivir sobre ruedas permite, sobre el papel, ahorrar dinero. Asimismo, otro de los motivos que ayudan a tomar la decisión suelen ser la búsqueda de una mayor flexibilidad, con más libertad y que permita viajar.

Lorena es una de las que dejó su vida convencional atrás para vivir viajando en una furgoneta camperizada. A través de diferentes vídeos publicados en su cuenta de Tiktok (@lore_seamountain), explica cómo consiguió la vida que deseaba, así como el motivo por el que tomo esta decisión: "No sabía qué quería hacer en mi vida. Solo sabía que no quería vivir sin tiempo ni libertad". Además, recientemente ha dado un paso más hacia la consecución de este sueño: ha comprado un camión para camperizarlo y vivir junto a su pareja.

"Vivir bajo mis propias reglas"

El proceso de Lorena para vivir en una 'camper' no ha sido perfecto ni sencillo: "No fue un cambio de un día para otro ni una fórmula mágica. Ha sido un proceso de aprender, equivocarme, reinventarme y volver a empezar las veces que ha hecho falta", aclara. Sin embargo, ahora considera que la libertad "no es encontrar el trabajo 'perfecto', es diseñar la vida que quieres y construir un sustento que se adapte a ella". "Nos han vendido que el éxito es estudiar años para conseguir un horario de 40 horas que apenas nos deja tiempo para respirar. Pasamos la vida en automático, esperando un fin de semana se nos va entre tareas y cansancio, proyectando nuestra libertad a una jubilación".

Por esta razón, Lorena eligió "dejar de sobrevivir para empezar a vivir bajo mis propias reglas". Con esto, revela que vivir en una furgoneta camperizada es "una excusa para construir una vida que se parezca más a quién soy y a quién quiero llegar a ser".

Principales fuentes de ingresos

Para poder llevar este estilo de vida, Lorena ha confesado cuáles son sus tres principales fuentes de ingresos, todas ellas basadas en sus mayores aficiones: "La primera, en que ya llevo tiempo en ello, es ayudar a personas a mejorar su salud de forma natural, mediante consultas online, ya que soy terapeuta de medicina natural". Además, también es embajadora de una marca de suplementación cosmética natural y fresca".

La tercera, también la que más ilusión le hace y, por tanto, la que considera su proyecto de vida, es crear una marca propia de joyería artesanal: "Me hace especial ilusión porque desde que tengo uso de razón, he estado creando cosas con las manos y es algo que me apasiona y me da paz. Me siento muy afortunada de poder estar construyendo una vida que me permite trabajar desde donde quiero y poder dedicar tiempo a mis proyectos", confiesa.

"Mi alma se sentía enjaulada"

En definitiva, Lorena ha detallado sus motivos concluyentes para justificar un día a día en el que ha alcanzado la libertad que tanto buscaba: "La sociedad tiene un guion muy bien escrito para nosotras: estudia, trabaja, hipotécate, aguanta, y si te sobra tiempo... vive. Cuando decidí romper ese guion y mudarme a vivir viajando en mi furgoneta, el miedo de los demás intentó frenarme: '¿Cómo vas a vivir ahí?', me decían. Lo que no sabían es que yo ya me estaba 'muriendo' lentamente en la rutina de la 'vida normal'. Mi salud se resentía, mi estrés estaba por las nubes y mi alma se sentía enjaulada. La naturopatía me enseñó que la salud no es solo lo que comes, es dónde estás y cómo vives".

Antes de concluir el vídeo, añade: "Hoy, mi jardín cambia cada semana, pero mi paz es innegociable. Si sientes ese 'ruido' interno que te dice que hay otra forma de vivir, no lo calles. Ese ruido es tu intuición gritando para salvarte".