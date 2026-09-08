Juliett Suárez (Adigital): “La responsabilidad no se puede delegar a un algoritmo”

La inteligencia artificial (IA) avanza a gran velocidad y su impacto ya alcanza ámbitos tan diversos como la concesión de créditos, la selección de trabajadores, la detección del fraude o la relación entre empresas y clientes. Mientras, Europa continúa desplegando el Reglamento de Inteligencia Artificial para reforzar la transparencia, la seguridad y la protección de los ciudadanos.

El desafío coincide con el creciente peso de la economía digital en España. Según Adigital, ya representa alrededor del 27% del PIB. En esta entrevista, Juliett Suárez (Santa Clara, 1985), directora de Inteligencia Artificial de la asociación, analiza los riesgos de esta tecnología y el reto de garantizar que su creciente autonomía vaya acompañada de supervisión y responsabilidad.

PREGUNTA (P). En los últimos días hemos visto cómo algunos modelos de IA han vuelto a protagonizar comportamientos inesperados que han reabierto el debate sobre sus límites. ¿Estamos ante incidentes aislados o son la prueba de que la tecnología está avanzando más rápido que su capacidad de control?

RESPUESTA (R). No los interpretaría ni como incidentes aislados ni como una prueba de que hayamos perdido el control. Lo que muestran es una brecha cada vez más visible: la capacidad y autonomía de estos sistemas aumenta rápidamente y los mecanismos para supervisarlos no siempre evolucionan al mismo ritmo. El problema no es que la IA tenga voluntad propia, sino que puede perseguir objetivos utilizando estrategias que no habíamos anticipado. El reto es que esa autonomía vaya acompañada de supervisión, trazabilidad y capacidad de intervenir cuando algo sale mal.

P. ¿Qué mito sobre la inteligencia artificial le gustaría desterrar definitivamente?

R. El mito de que “el algoritmo toma la decisión”. Detrás de cualquier sistema de inteligencia artificial hay personas y organizaciones que deciden qué automatizar, qué datos utilizar, qué objetivo perseguir y qué margen de autonomía conceder. La tecnología puede ejecutar o recomendar, pero la responsabilidad sigue siendo humana y organizativa. Cuanto más automatizamos, más fácil es presentar una decisión como inevitable o puramente técnica, pero no lo es: la responsabilidad no se puede delegar a un algoritmo.

P. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ya ha empezado a desplegar sus obligaciones. ¿Cuál cree que es el mayor cambio que va a notar una empresa española durante los próximos meses? ¿Y cuál será el principal beneficio para los ciudadanos?

R. Para las empresas, la gobernanza de la IA dejará de ser algo opcional o reservado a los equipos técnicos para formar parte de la gestión cotidiana. Tendrán que saber qué sistemas utilizan, para qué, qué riesgos generan y quién es responsable. Para los ciudadanos, el principal beneficio serán mayores garantías de transparencia, seguridad y protección de derechos, incluida la posibilidad de saber cuándo interactúan con una IA o cuándo determinados contenidos han sido generados o manipulados artificialmente.

P. Se habla mucho de transparencia algorítmica, pero para un ciudadano medio sigue siendo un concepto abstracto. ¿Qué significa realmente que una IA sea transparente? ¿Cómo puede saber un usuario si una decisión automatizada es fiable o está sesgada?

R. La transparencia empieza por saber cuándo estamos interactuando con una IA, para qué se utiliza y quién es responsable. Si influye en una decisión relevante, como la concesión de un crédito, debe existir información suficiente para entender qué papel ha tenido y cómo cuestionarla. El sesgo es más difícil de detectar individualmente, por lo que no podemos trasladar esa responsabilidad al ciudadano: las organizaciones deben evaluar sus sistemas y contar con mecanismos de supervisión, auditoría y revisión independiente.

"La brecha digital puede ampliarse si una parte de la población no sabe cuándo utiliza estos sistemas, cómo aprovecharlos o cómo protegerse frente a sus riesgos"

P. Cada vez más empresas utilizan algoritmos para conceder préstamos, seleccionar candidatos, fijar precios o detectar fraudes. ¿Existe el riesgo de que la IA termine amplificando desigualdades o generando nuevas formas de exclusión digital?

R. Sí, ese riesgo existe. La IA puede reproducir desigualdades presentes en los datos o amplificarlas si se utiliza sin controles adecuados. Un algoritmo de selección puede aprender patrones históricos discriminatorios o uno de crédito emplear variables aparentemente neutrales que afecten de forma desigual a determinados grupos. Pero no es inevitable: el sesgo puede identificarse y mitigarse mediante evaluaciones, controles de calidad, supervisión humana y auditorías.

P. Según Adigital, la economía digital ya representa alrededor del 27% del PIB español. ¿Está creciendo también la cultura de la gobernanza tecnológica al mismo ritmo o todavía existe una brecha entre invertir en IA e invertir en su uso responsable?

R. Todavía estamos en una fase de madurez incompleta. Las organizaciones empiezan a experimentar con la IA, pero existen brechas importantes en gestión, medición, gobernanza y uso responsable. Las empresas ven oportunidades para mejorar la eficiencia y generar negocio, pero solo el 10% mide el retorno de la inversión y menos de la mitad cuenta con una estrategia formal de gestión del cambio. Incorporar IA no basta: hacen falta estrategia, procesos y estructuras para convertir ese interés en una capacidad sostenida.

P. Muchas pymes sienten que cumplir con las nuevas obligaciones europeas puede convertirse en una carga. ¿Existe el riesgo de que el Reglamento de IA frene la innovación o, por el contrario, cree un entorno de mayor confianza que impulse la adopción tecnológica?

R. Una regulación bien diseñada y proporcionada no tiene por qué frenar la innovación; puede facilitar una innovación más responsable y competitiva. Las obligaciones más exigentes se concentran en usos de alto riesgo y no en la mayoría de aplicaciones que una empresa utiliza diariamente. Conocer los requisitos desde el principio permite incorporarlos al diseño y evita correcciones posteriores. El reto será que el cumplimiento resulte comprensible y proporcional, especialmente para las pymes.

P. Uno de los retos menos visibles es la brecha generacional. Mientras algunos ciudadanos ya utilizan asistentes de IA a diario, otros apenas saben cuándo están interactuando con uno. ¿Corre España el riesgo de crear una nueva forma de exclusión digital basada en la inteligencia artificial?

R. Sí, ese riesgo existe. La brecha digital puede ampliarse si una parte de la población no sabe cuándo utiliza estos sistemas, cómo aprovecharlos o cómo protegerse frente a sus riesgos. La clave está en la alfabetización digital, la formación y el diseño de tecnologías accesibles para todos. Las barreras generacionales pueden reducirse cuando las herramientas son sencillas y los usuarios adquieren confianza para utilizarlas.

P. Estados Unidos también está intensificando el debate sobre la supervisión de los modelos más avanzados. Durante años se contrapuso el modelo regulatorio europeo al enfoque más abierto estadounidense. ¿Cree que ambos empiezan a converger o siguen representando dos formas muy distintas de entender la IA?

R. Empiezan a converger en el diagnóstico, aunque todavía difieren en la respuesta. Tanto Europa como Estados Unidos comparten preocupaciones sobre la seguridad de los modelos avanzados, la ciberseguridad y la necesidad de mantener mecanismos de control. La principal diferencia es que Europa ha optado por un marco jurídico vinculante basado en el riesgo. En cualquier caso, la transparencia y la responsabilidad ya no son una preocupación exclusivamente europea, sino un reto global.

P. Si tuviera que señalar el mayor riesgo relacionado con la inteligencia artificial durante los próximos cinco años, ¿cuál sería?

R. Elegir uno sería simplificar demasiado porque los riesgos están interconectados: la desinformación puede facilitar el fraude, una mala gobernanza aumentar los problemas de ciberseguridad y la falta de supervisión derivar en una pérdida de control. El verdadero riesgo no es la tecnología en sí, sino un uso irresponsable. El gran desafío será avanzar en IA sin perder nuestra capacidad para entenderla, supervisarla, intervenir y exigir responsabilidades.

P. Para terminar, si tuviera que dar un consejo a una empresa y otro a un ciudadano que empiezan ahora a convivir con herramientas de inteligencia artificial, ¿cuál sería?

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R. A las empresas les diría que no adopten inteligencia artificial simplemente porque pueden hacerlo: deben saber para qué la necesitan, qué riesgos introduce y quién será responsable de supervisarla. A los ciudadanos, que experimenten con ella, pero sin delegar completamente su criterio. Puede equivocarse o inventar información, por lo que conviene verificar aquello que afecta a decisiones importantes y saber qué datos estamos compartiendo. En ambos casos, la clave es aprovechar la IA sin delegar el criterio propio ni la responsabilidad.