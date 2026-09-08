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Foment propone al gobierno de Portugal un corredor tecnológico Barcelona-Lisboa

La patronal catalana tiende puentes con el gobierno portugués para trabajar conjuntamente en industria, energía, innovación e inteligencia artificial, entre otros

El ministro de Economía de Portugal, Manuel Castro Almeida, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre

El ministro de Economía de Portugal, Manuel Castro Almeida, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre / Foment del Treball

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EFE

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Barcelona
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El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha propuesto este martes al ministro de Economía de Portugal, Manuel Castro Almeida, con el que se ha reunido este martes en Lisboa, crear un corredor tecnológico entre Barcelona y Lisboa. En un comunicado, Foment ha justificado esta propuesta para conectar de forma estable los ecosistemas de innovación de ambas ciudades y favorecer "la circulación de talento".

Esta propuesta forma parte de la agenda de competitividad entre Catalunya y Portugal que la patronal catalana ha planteado al ministro portugués. Foment defiende un marco estable de cooperación empresarial e institucional entre los dos territorios y ha invitado al ministro a una visita a Barcelona a principios de 2027, un ofrecimiento que el ministro ha aceptado, según la patronal.

Esta agenda compartida se plantea en torno a ámbitos compartidos como la industria y la energía, la innovación y la inteligencia artificial, las empresas emergentes y la inversión, y la reducción de barreras administrativas y regulatorias para las empresas que operan en los dos mercados.

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Sánchez Llibre ha expuesto asimismo la necesidad de reforzar la cooperación industrial y logística, avanzar en la conexión de los corredores Atlántico y Mediterráneo, mejorar las conexiones ferroviarias entre Barcelona, Madrid y Lisboa y potenciar la colaboración entre los puertos de Barcelona, Sines y Lisboa.

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