Una española de 27 años lo deja todo para vivir en el campo junto a sus animales: "Este proyecto está destinado a ser lo más autosuficiente posible"

Todos ansiamos la libertad, pero muchas veces no estamos preparados para pagar su precio. Estar anclados a familiares, a trabajos y a la rutina hace que siempre tengamos impedimentos para empezar a perseguir nuestros sueños. Una chica española de 27 años dejó atrás todas esas inquietudes para empezar a construir su nueva vida en medio de las montañas.

Todo esto ha quedado registrado en su canal de YouTube 'Granja Clap', el cual inauguró el pasado 23 de agosto, subiendo su primer vídeo, en el que presenta su proyecto rural. En este canal, la joven se dedica a documentar su día a día siendo una chica que habita en una zona rodeada de campo, animales y naturaleza.

Según explica, la chica se ha criado en una tierra que era de sus abuelos. Su historia con los animales empezó hace diez años, cuando su abuela le regaló su primera cabra. Desde entonces, su granja no ha parado de crecer y actualmente cuida de sus cabras, gallinas, su pato y sus perros.

Apertura de su canal de YouTube

La apertura de su canal de YouTube coincide justamente con el hecho de que este año ha dado un paso muy importante en su proyecto familiar, que tiene junto a su pareja y su bebé. Según explica la joven, están cultivando su propio huerto por primera vez, buscando acercarse a la autosuficiencia absoluta.

Para empezar, explica cómo ha decidido abrirse el canal: "Llevo tiempo pensando en hacer este proyecto, pero no me decidía. Pero por fin creo que es el momento, aunque estamos a finales de agosto y el huerto ya está prácticamente para arrancar todo lo que hemos sembrado este año. Pero así también podéis ver el proceso de cero, cómo es empezar a trabajar la tierra y todo eso".

La joven explica la importancia que tienen las cabras en su vida. / YouTube / Granja Clap

Importancia de las cabras

Además, también explica la importancia que tienen las cabras en su vida: "Estas también van a ser parte del canal: son mis cabras. Tengo pocas, pero son la parte principal del proyecto, ya que prácticamente empecé con ellas hace 11 años, cuando me compré la primera cabra. A partir de ahí fue cuando más me metí en el mundo del campo. Este año ha sido el primero que hemos plantado el huerto y hay cosas que se me han dado mejor y cosas que peor".

Según muestra la chica en el vídeo, el intenso calor que hace en la zona ha hecho que algunas plantas del huerto se deterioren mucho. Por este motivo se ha visto obligada a cosechar gran parte de todo lo que había sembrado unos meses atrás. En su huerto tiene desde girasoles y espárragos hasta varias especies de tomates y pimientos que debe conservar durante todo el año.

Plantaciones del huerto

"En esta zona plantamos las sandías y los melones. Y justo detrás tenemos tanto calabazas normales como las calabazas de cabello de ángel, que las conservamos para tener luego relleno para los pasteles durante todo el año. También tenemos varios árboles frutales por todo el huerto", explica la creadora de contenido.

En su huerto, tiene desde girasoles y espárragos hasta varias especies de tomates y pimientos que debe conservar durante todo el año. / YouTube / Granja Clap

Finalmente, la chica resume el principal propósito de su proyecto: "Este proyecto está destinado a ser lo más autosuficiente posible, al menos respecto al huerto, los huevos, la leche de los animales y todo eso. Si encima podemos conseguir productos como esponjas y estropajos naturales, pues mucho mejor".