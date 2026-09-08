El CEO DE Merlin Properties viaja a un pueblo de Aragón para explicar su centro de datos en una tensa reunión con los vecinos

Rara vez suele verse a un directivo del Ibex 35 sentado en una mesa plegable del Ikea. Más difícil es todavía verlo dirigirse a los vecinos del pequeño pueblo de Zaragoza donde su empresa, Merlin Properties, proyecta un centro de datos con una inversión de 1.200 millones. Todo ello sucedió en Botorrita en la mañana de este lunes, cuando Ismael Clemente, uno de los jefazos del selectivo español, protagonizó una reunión informativa en el Cine-Salón Cultural de la localidad, que cuenta con menos de 600 habitantes. El encuentro se prolongó más de dos horas en un clima de cierta tensión por la oposición de algunos vecinos a la instalación del complejo tecnológico.

Unos 80 vecinos se acercaron al salón de actos del citado edificio municipal para tratar de saber algo más sobre su nuevo vecino, una enorme nave industrial que almacenará racks (servidores para computación), que se levantará en un área de 28,8 hectáreas en el polígono San Antonio. “Tendrán ustedes un montón de preguntas y esto de los centros de datos es una ciencia. Lo que queremos es intentar contestarlas en castellano para que nos entendamos todos”, comenzó Ismael Clemente, que estuvo acompañado por David Martínez, flamante fichaje como director de Desarrollo Inmobiliario de Merlin después de pilotar durante los últimos 10 años la promotora Aedas Homes.

Las cifras del proyecto (520 empleos en la fase de operación, 144 MW de capacidad informática y 227 MW de potencia eléctrica) ya eran conocidas, dado que la iniciativa cuenta, de momento, con una Declaración de Interés General de Aragón (DIGA), que es el paso preceptivo para que una inversión se convierta en Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que permite recortar los plazos administrativos a la mitad y concede, entre otras cuestiones, exenciones de impuestos y facilidad expropiatoria.

Terrenos anexos al polígono San Antonio de Botorita, donde se ubicará el centro de datos. / EL PERIÓDICO

La presentación fue lo sencillo. Después, por haber, hubo de todo: dudas sobre el consumo de agua (Merlin asegura que será nulo), el efecto isla de calor (Clemente lo negó porque “se disipa en unos metros”), la cercanía al casco urbano (la promotora se abrió a estudiar un alejamiento del complejo de las viviendas situadas en la carretera a Jaulín), las expropiaciones de terreno (la empresa manifestó que apostarán por “llegar siempre a convenios”), las afecciones al transporte en unas carreteras rurales durante la etapa de construcción (las obras serán “un engorro, como todas”) o la exención de impuestos (Merlin pagará en torno a 800.000 euros al año solo en concepto de Impuesto de Actividades Económicas e IBI y plantea hacerse cargo de actuaciones en el municipio por el valor del ICIO).

En conversación con este diario, el alcalde del municipio, José María Castillo (PSOE), asegura que el proyecto es "una oportunidad que muchos otros querrían". "Nos va a beneficiar enormemente y esto da un futuro para el pueblo. Solo en impuestos vamos a recibir más de 800.000 euros al año, cuando nuestro presupuesto apenas supera los 900.000. En noviembre, además, firmaremos un convenio para adecuar varias infraestructuras con el dinero que pagarían por el ICIO", señala, en referencia a uno de los impuestos de los que les exime la aprobación del PIGA.

"No querríamos fastidiar a alguien que nos acoge en su casa"

Fueron dos horas de preguntas y respuestas en las que existió un tono propositivo entre varios de los vecinos, que aprovecharon para exprimir la presencia del CEO de la socimi cotizada, que planteó sufragar una excursión a uno de sus tres centros de datos ya operativos y poner en contacto a los alcaldes para solucionar sus dudas. “Ustedes están mal acostumbrados a algunos sectores en los que las empresas funcionan con capital ajeno. No es nuestro caso, nosotros queremos operar este centro de datos y generar empleo aquí. No querríamos fastidiar a quien nos acoge en su casa”, señaló Ismael Clemente.

Un momento de la reunión informativa del centro de datos de Merlin Properties. / EL PERIÓDICO

Sin embargo, la mitad de la reunión transcurrió en un clima de bronca, con varias voces que rechazaron de forma frontal el proyecto por las potenciales afecciones ambientales, paisajísticas o en materia de ruido y estrés térmico. Se sucedieron varias acusaciones de ocultación de información, que encontraron una vehemente réplica por parte del alcalde de Botorrita, que presidía la mesa informativa. También se apuntaron algunos de los problemas trasladados por la organización ecologista 'No es sequía, es saqueo', que organizó una charla informativa en el mismo espacio el pasado 22 de agosto, como la presencia de un yacimiento arqueológico.

Vecinos dicen que se irán del pueblo si hay un centro de datos

Entre otros vecinos que llegaron a advertir que se marcharían del pueblo de culminarse la instalación del complejo tecnológico, dos concejales, uno no adscrito y otra de la oposición, manifestaron su posición contraria al centro de datos y denunciaron falta de información para presentar las alegaciones pertinentes a la DIGA, que, se pueden presentar hasta el final de esta semana (20 días hábiles a contar desde el 14 de agosto, cuando se publicó en el Boletín Oficial de Aragón). Incluso los hubo que reprendieron directamente al CEO de Merlin, reprochándole que se llevara el centro de datos a su pueblo, que viene a ser Valencia de Mombuey, en la provincia de Badajoz, donde viven 700 vecinos. "Ojalá pudiera hacerlo, pero allí no hay cierzo, ni energía, ni pasa la diagonal ibérica de la fibra óptica", respondió Ismael Clemente.

Entre tanto, hubo quien apeló a rebajar el tono en busca de un consenso. “Esto no puede servir para abrir una brecha en el pueblo. Creo que las intenciones son buenas, pero tiene que haber un beneficio. Para ustedes es dinero, pero para nosotros es nuestra vida”, señaló una vecina, que pidió incluir en el PIGA los posibles daños por perjuicios ambientales y reclamó a la empresa que se comprometiera a no perjudicar la salud de los vecinos por esos potenciales daños al medio ambiente.

Conforme la reunión se fue prolongando, la gente comenzó a dejar la sillas vacías. Lo verbalizó un vecino, que vino a decir, con cierta sorna, que no se había enterado de nada. “Más fácil sería hacer una consulta, o un referéndum, para saber qué piensa el pueblo”, dijo el hombre. Otro vecino le reprendió: “No sé si son ustedes conscientes de que este señor (en referencia a Ismael Clemente) dirige una empresa del Ibex, es decir, que es como si aquí, a Botorrita, viniera el presidente de Iberdrola o de Telefónica. ¿A una empresa de ese calibre le vamos a decir lo que tiene que hacer?”.

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Y así, entre politonos de teléfonos móviles que interrumpieron una decena de veces el acto y el ruido de un pueblo que acaba de conocer que tendrá un vecino llamado centro de datos, se dio por finalizada la reunión, un acto de transparencia bastante extraño en el opaco mundo de los data centers. Merlin ha llegado a Botorrita, pero este lunes les quedó claro que será una ardua tarea convencer a los vecinos de la magia de su proyecto.