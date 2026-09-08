El Govern recomienda teletrabajar ante el riesgo de lluvias: ¿Qué pasa si tengo que cruzar una comarca en alerta para ir al trabajo?

Protecció Civil ha activado el Plan Inuncat ante las fuertes lluvias esperadas este miércoles. La Generalitat de Catalunya ha suspendido las clases en colegios y demás centros educativos en cinco comarcas, en las mismas ha recomendado minimizar al máximo los desplazamientos y ha instado a las empresas a facilitar el teletrabajo en la medida que la actividad lo permita.

¿A qué territorios afecta?

La alerta por lluvias intensas atañe a cinco comarcas: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedés y el Garraf. En las mismas trabajan diariamente casi medio millón de personas, además de ser zonas de paso estratégicas para acceder a la ciudad de Barcelona. Fuentes sindicales consultadas explican que, en tanto que la orden de la administración catalana insta a evitar desplazamientos imprescindibles, si una persona debe pasar sí o sí para ir a su empleo por una de estas comarcas afectadas, también estaría cubierto por la recomendación de teletrabajar.

Quien no podría invocar la alerta para reclamar quedarse en casa serían todos aquellos trabajadores que ni vivieran en una de estas comarcas, ni trabajaran en las mismas, ni tuvieran que desplazarse por ellas.

¿Es obligatorio?

Las recomendaciones de la Generalitat son precisamente eso, recomendaciones, y no tienen rango de ley, por lo que las empresas no están obligadas a conceder trabajo en remoto de manera automática desde las siete de la mañana a las cinco de la tarde, tal como está configurada la alerta.

La orden de la administración catalana especifica que deben evitarse "los desplazamientos que no sean imprescindibles", según insisten fuentes patronales consultadas, por lo que las personas que tengan su puesto de trabajo en una de estas comarcas o deban desplazarse a través de las mismas para llegar a su empleo no están eximidas automáticamente. No obstante, pueden contactar con su empresa para solicitar, en previsión de afectaciones, ejercer en remoto durante la jornada del miércoles y las compañías, en la medida que su operativa lo permita, deben facilitárselo, según reconocen esas mismas fuentes.

¿Qué pasa si el peligo aumenta?

No obstante, ni todas las personas pueden teletrabajar -hay muchos puestos que por su propia naturaleza deben ejercerse presencialmente-, ni el grado de afectación en un territorio u otro será el mismo. La normativa laboral incorpora un supuesto específico al que las personas trabajadoras pueden acogerse si las lluvias previstas para este miércoles fueran lo suficientemente intensas como para poner en peligro su integridad física si se desplazan por las zonas afectadas.

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El Estatuto de los Trabajadores permite no ir a trabajar y ausentarse hasta cuatro días en caso de que sea imposible acceder al puesto de trabajo por las precipitaciones o "concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso", según recuerdan desde los sindicatos. Concretamente, ese permiso retribuido se recoge en el artículo 37.3 del Estatuto. En dicho caso, el trabajador puede no ir a trabajar, cobra el día igualmente y la empresa no puede obligar a recuperar las horas. No obstante, el empleado deberá poder justificar posteriormente que existieron indicios de ese riesgo grave e inminente si se desplazaba o que le era imposible salir de casa o acceder a su empresa.