Catalunya calcula ahorrar hasta 36 millones de euros al año con la nueva compra centralizada de productos y servicios

El Govern aprobará este martes en su Consell Executiu una reforma del reglamento del sistema de compra pública corporativa para ahorrarse hasta 36 millones de euros al año en adquisición de productos y servicios para los distintos departamentos de la Generalitat. El objetivo de los cambios es reforzar la estrategia de adquisiciones centralizadas y, al obtener más productos en cantidad y poder licitar a más proveedores, acabar obteniendo los mismos servicios a menor precio. La reforma, diseñada desde la conselleria de Economia, pretende incentivar que el resto de administraciones catalanas, como, por ejemplo, pequeños ayuntamientos, se sumen al mecanismo y puedan mejorar su posición negociadora para ahorrar dinero público.

La Generalitat de Catalunya, por volumen, es un gigante coporativo y supera con creces a la empresa con más empleados de todo el país. Como dato, el sector público catalán ya supera los 300.000 empleados. Precisa en su día a día millones de euros en productos, desde bolígrafos para sus empleados, hasta papel higiénico en sus cuartos de baño, pasando por ordenadores portátiles o contratos de obra para reformar sus edifcios, entre muchos otros. Es por ello que desde hace años la conselleria de Economia impulsa una estrategia de compra conjunta.

No es lo mismo comprar un bolígrafo suelto que 100 cajas de 1.000 bolígrafos cada una. El precio unitario es menor y luego los distribuye entre los distintos departamentos, ahorrando así dinero a los contribuyentes. En estos bienes básicos la Generalitat gasta anualmente unos 180 millones de euros y el ahorro estimado con el nuevo formato, según sus cálculos, oscilará entre 18 y 36 millones de euros.

El espíritu de la reforma que validará este martes el Consell Executiu es acentuar esa estrategia, que hasta ahora desempeñaba un organismo denominado Comissió Central de Subministraments i Serveis y que ahora rebautizarán como Catalunya Compra Pública (CatCP). Este ente coordinará las adquisiciones comunes, es decir, de aquellos bienes que puedan ser de uso transversal en distintas administraciones. No pretende, por ejemplo, sustituir al Institut Català de la Salut (ICS) a la hora de comprar medicamentos, un proceder más concreto y que exige de una especialización elevada para definir correctamente la compra y las cuantías.

Más productos y más departamentos

Parte de la estrategia de ahorro pasa por obligar a parte de las entidades públicas dependientes a la Generalitat a sumarse al sistema común, para así generar más masa critica y poder comprar a volúmenes más grandes. Según explican desde la conselleria de Economia, antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento había un total de 567 entidades adheridas voluntariamente al sistema central de adquisiciones, de las cuales 189 corresponden al sector público de la Administración de la Generalitat de Cataluña, 344 a la Administración local y 34 más son universidades públicas, fundaciones y administración institucional.

Noticias relacionadas

Y la otra parte pasa por adquirir de manera centralizada bienes que actualmete los compran los departamentos por separado. El catálogo concreto de qué nuevos productos pasarán a gestionarse desde Catalunya Compra Pública todavía no está definido, pero podría crecer por la vía de los contratos de climatización -como los anunciados por el president Salvador Illa para las escuelas-, mudanzas y traslados, gestión de residuos o destrucción de documentos.