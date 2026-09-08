La española Bit2Me crea junto a un exmiembro de la UCO una empresa para ayudar a Policía y jueces a incautar criptomonedas

Las criptomonedas también pueden acabar bajo custodia judicial. Pero, a diferencia del dinero en efectivo o de una cuenta bancaria, la intervención de estos activos puede requerir conocimientos técnicos para localizar las carteras digitales, preservar el material criptográfico y analizar el recorrido de los fondos en blockchain.

La española Bit2Me ha creado Bit2Shield, una nueva empresa especializada en incautación, custodia e investigación de criptoactivos para instituciones públicas y entidades financieras. La compañía incorporará además como responsable de Investigaciones a Adrián Maroño, exmiembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Bit2Shield nace como una sociedad independiente dentro del Grupo Bit2Me y prestará servicios técnicos y legales a organismos públicos, fuerzas policiales, Administración de Justicia y entidades financieras. Entre sus actividades estarán el apoyo operativo durante registros e intervenciones, el análisis de la trazabilidad de los activos, los informes periciales para procedimientos judiciales y la custodia institucional.

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente peso de la ciberdelincuencia en España. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron 488.426 ciberdelitos en 2025, un 5,1% más que el año anterior, y casi nueve de cada diez correspondieron a fraudes informáticos, según el último informe del Ministerio del Interior.

De la incautación a la custodia

Uno de los principales servicios de Bit2Shield será el apoyo a organismos públicos durante registros e intervenciones. La compañía podrá asistir en la localización de criptoactivos, el volcado seguro de carteras digitales y la custodia del material criptográfico intervenido.

También elaborará informes forenses para analizar la trazabilidad de operaciones en blockchain y podrá ratificar estos peritajes ante un tribunal. El objetivo es trasladar la información técnica de las redes blockchain al formato procesal y probatorio que requieren los procedimientos judiciales.

La gestión de las criptomonedas incautadas también puede incluir su custodia institucional mediante sistemas de almacenamiento en frío y carteras multifirma, hasta que el organismo competente determine qué debe hacerse con los activos.

Cuando una resolución establezca su liquidación, los criptoactivos podrán convertirse en euros y transferirse posteriormente a las cuentas oficiales correspondientes. La conversión, sin embargo, no la realizará Bit2Shield, sino BITCOINFORME, la sociedad de Bit2Me autorizada como proveedor de servicios de criptoactivos por la CNMV.

La incautación de activos digitales ya forma parte de algunas investigaciones económicas en España. En febrero de 2025, por ejemplo, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron de la incautación de siete millones de euros en criptoactivos y solicitaron el bloqueo de otros 19 millones en una operación contra un presunto fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos.

Un exmiembro de la UCO

Bit2Shield ha fichado a Adrián Maroño como director de Investigaciones. La empresa destaca su experiencia en la investigación del crimen organizado y de los delitos tecnológicos tras su etapa como miembro de la UCO de la Guardia Civil.

“Durante años he visto de primera mano lo compleja que resulta la investigación de activos digitales cuando no se dispone de las herramientas ni del conocimiento técnico adecuados”, señala Maroño en la presentación de la compañía.

Bit2Shield también ofrecerá servicios a entidades financieras, entre ellos análisis de exposición al riesgo, certificación del origen de fondos, auditorías y consultoría frente a redes de fraude. Además, desarrollará programas de formación sobre intervención de criptoactivos, trazabilidad y regulación dirigidos a cuerpos policiales, judicatura y sector bancario.

La nueva compañía no será, sin embargo, un proveedor de servicios de criptoactivos y, por tanto, sus actividades de análisis, peritaje, soporte operativo o formación quedan fuera del ámbito de aplicación del reglamento MiCA, la normativa europea que regula el mercado de criptoactivos.

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Con Bit2Shield, Bit2Me busca extender su actividad más allá de la compraventa y custodia de criptomonedas para particulares e instituciones. La compañía quiere situarse ahora en un espacio cada vez más relevante para el sector: el de la investigación, recuperación y gestión de activos digitales vinculados a procedimientos judiciales y financieros.